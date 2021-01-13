أسرار صادمة.. سماح أنور تكشف كواليس زواجها سرا وطلاقها بسبب الخيانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار صادمة كشفتها الفنانة سماح أنور «55 عاما»، خلال لقائها مع برنامج «it's Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc»، وتحدثت فيه عن طليقها الراحل، وعن طلاقها بسبب الخيانة، وبعض الأسرار عنها، وهذه التصريحات الصادمة نرصدها لكم كما يلي:

بحب الرجالة الأكبر مني في السن

قالت سماح أنور، إنها لم تعش قصة حب في فترة شبابها مضيفة «عمري ما دخلت في المود ده خالص ومكنتش فاضية للحاجات دي، وأنا كنت طول عمري لحد النهاردة وأنا بحب الرجالة الكبار في السن ومبحبش اللي في سني أبدًا، وأمي كانت بتقولي لما تكبيري هتعكسي، والحمد لله محصلش ومفيش حاجة نتكلم فيها ومبلاقيش حاجة نقولها وأنا مقابلتش راجل مثقف في سني، وأنا دايما بنبهر بالراجل الكبير في العقل وده عادة بيبقى كبير في السن».

سماح أنور: زواجي كان استلطافا وليس حبا

تحدثت سماح أنور عن زوجها السابق قائلة: «مكنش كبير قوي وكانت علاقة استلطاف أكتر منها حب وكانت علاقة حب من ناحيته أكتر وأنا بالنسبة لي كان فيه استلطاف وكان فيه صداقة نادرة جدا وكان من أصدقائي النادرين جدًا الله يرحمه».

عمري ما عشت قصة حب متبادلة

وأوضحت سماح أنور أنها لم تعش أي قصة حب متبادلة في حياتها «أنا عمري ما عشت قصة حب متبادلة وأنا حبيتهم كلهم وحبيت فؤاد المهندس وعلى طول كنت بستلطف ناس أكبر مني في السن أقل حاجة 20 سنة، وغير كده يبقى عيل والناس اللي بتقول فرق السن ده بيدمر العلاقات ده مش حقيقي على فكرة لأن اللي بيدمر العلاقات الأدمغة مش الست والعلاقة بتفشل نتيجة الدماغ»، مشيرة أن علاقة زواجها كانت مختلفة «هو كان بيحبني أكتر وأنا كنت بحس أني في بيتي وأنا معاه».

زواجي كان في السر لسبب واحد

وأوضحت أن والدها ووالدتها كانا غير موافقين على زواجها، وأنها تزوجت في السر بسبب نجاحها في الفن، وخوف والديها عليها أن يعطلها الزواج «أبويا وأمي كانوا فنانين وكانوا قلقانين عليا وأنا كنت ناجحة في الوقت ده قوي وكانوا خايفين عليا أحسن اتعطل، وعشان كده علاقة الجواز كانت في السر، وحتى حكاية الحمل كانت غير مستحبة خالص ودي اللي بدأت المشاكل الحقيقية».

زوجها خانها وانفصلت عنه

وكشفت «أنور» أنها انفصلت عن زوجها بسبب الخيانة «أنا مشفتش خيانته بعيني لكن هنعتبرها شبه كده وأنا ماواجهتوش وأنا مشيت على طول أصل أنا عارفة طول حياتي وأمي علمتني أن أنتي عندك حاجة من الاتنين ياتوافقي فمتواجهيش ياما تطلبي أنك تمشي وخلاص لو مش قادرة وهو أنكر وكان لازم ينكر»، مؤكدة أن هناك من أبلغها بخيانة زوجها «ولاد الحلال كتير وأنا كنت عارفة وأي ست بتبقى عارفة وبتحس وربنا خلقنا بقرون استشعار وبنحس».