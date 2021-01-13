قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل صينية السمك بالبصل المكرمل، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهل وبسيطة.

مقادير عمل صينية السمك بالبصل المكرمل

سمك بلطي

بصل جوليان

سكر

ثوم

كمون

بهارات سمك

كزبرة ناشفة

كزبرة خضراء

فلفل حار

بطاطس شرائح

باذنجان شرائح

ملح وفلفل

زيت

طماطم

طريقة عمل صينية السمك بالبصل المكرمل

يتبل السمك بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة

ثم يضاف الكمون والثوم والفلفل الحار ويتعفر بتعفيرة دقيق

ثم يقلى في قليل من الزيت

لعمل الصوص

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف عصير طماطم وصلصة طماطم

يقلى الباذنجان مع البطاطس ويرص في البايركس ثم يضاف السمك والصوص ويدخل الفرن

على النار يشوح البصل حتى يتكرمل مع السكر والقرفة

ثم يوضع على وجه السمك ويقدم