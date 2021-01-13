القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود​، وذلك من خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الوصفات السهل تحضيرها.

مقادير عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود​

داكوز الفستق

200 جرام بياض بيض

100 جرام سكر

170 جرام سكر بودرة

120 جرام فستق مطحون

50 جرام دقيق اللوز

مربى التوت

300 جرام توت أحمر بيوريه

220 جرام سكر

60 جرام نشا

المارينج

120 جرام بياض بيض

70 مل ماء

200 جرام سكر

موس التوت الأسود

400 جرام توت أسود بيوريه

50 جرام بودرة كاسترد

50 جرام سكر

200 جرام شوكولاتة بيضاء

400 جرام كريمة مخفوقة

كريمه مخفوقة 100 مل

ماء

200 جرام سكر

200 جرام شراب جلوكوز

200 جرام حليب مكثف محلى

200 جرام شوكولاتة بيضاء

30 جرام جيلاتين

لون طعام موف

للتزين

توت أحمر وأسود فريش

طريقة عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود​

داكوز الفستق

يخفق بياض البيض حتى يصبح هش ثم يضاف السكر تدريجيا

ثم تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدا

ثم يوضع الخليط فى صينية مبطنة بورق زبدة

تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة

المارينج

يخلط ماء وسكر على النار على درجة حرارة 118 درجة مئوية

يخفق بياض البيض فى العجان حتى يصبح هش ثم يضاف خليط الماء والسكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح مارينج

يوضع المارينج في قالب كيك ثم يدخل الفريزر حتى يتجمد

مربى التوت الأحمر

يخلط توت وسكر ونشا على النار حتى الغليان ثم ترفع وتوضع على طبقة المارينج فى نفس القالب وتدخل الفريزير حتى يجمد

موس التوت الأسود

يخلط توت أسود وبودرة كاسترد وسكر ويترك على النار حتى الغليان ثم يرفع ويترك ليهدأ ثم تضاف الكريمة المخفوقة والشوكولاتة البيضاء وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات

للجليز

يخلط سكر وماء وجلوكوز ويرفع على النار على درجة حرارة 105 درجات مئوية ويرفع

فى بولة تخلط شوكولاتة وجيلاتين وحليب مكثف محلى ثم يضاف خليط الماء والجلوكوز ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات

ويترك الجليز لمدة 24 ساعة حتى يصبح أكثر لمعان

ثم يضاف لون طعام موف حسب الرغبة

فى قالب كيك يوضع موس التوت الأسود ثم يوضع طبقة المارينج ومربى التوت الأحمر المجمدة ثم توضع طبقة الكيك

وتدخل الفريزر حتى تتجمد

ثم تقلب الكيك وترش بالجليز على الوجه

وتزين بالتوت الأحمرو الأسود الفريش