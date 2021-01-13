القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
07:31 ص | الأربعاء 13 يناير 2021
قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود، وذلك من خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الوصفات السهل تحضيرها.
مقادير عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود
داكوز الفستق
200 جرام بياض بيض
100 جرام سكر
170 جرام سكر بودرة
120 جرام فستق مطحون
50 جرام دقيق اللوز
مربى التوت
300 جرام توت أحمر بيوريه
220 جرام سكر
60 جرام نشا
المارينج
120 جرام بياض بيض
70 مل ماء
200 جرام سكر
موس التوت الأسود
400 جرام توت أسود بيوريه
50 جرام بودرة كاسترد
50 جرام سكر
200 جرام شوكولاتة بيضاء
400 جرام كريمة مخفوقة
كريمه مخفوقة 100 مل
ماء
200 جرام سكر
200 جرام شراب جلوكوز
200 جرام حليب مكثف محلى
200 جرام شوكولاتة بيضاء
30 جرام جيلاتين
لون طعام موف
للتزين
توت أحمر وأسود فريش
طريقة عمل كيك التوت الأحمر والتوت الأسود
داكوز الفستق
يخفق بياض البيض حتى يصبح هش ثم يضاف السكر تدريجيا
ثم تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدا
ثم يوضع الخليط فى صينية مبطنة بورق زبدة
تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة
المارينج
يخلط ماء وسكر على النار على درجة حرارة 118 درجة مئوية
يخفق بياض البيض فى العجان حتى يصبح هش ثم يضاف خليط الماء والسكر تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح مارينج
يوضع المارينج في قالب كيك ثم يدخل الفريزر حتى يتجمد
مربى التوت الأحمر
يخلط توت وسكر ونشا على النار حتى الغليان ثم ترفع وتوضع على طبقة المارينج فى نفس القالب وتدخل الفريزير حتى يجمد
موس التوت الأسود
يخلط توت أسود وبودرة كاسترد وسكر ويترك على النار حتى الغليان ثم يرفع ويترك ليهدأ ثم تضاف الكريمة المخفوقة والشوكولاتة البيضاء وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات
للجليز
يخلط سكر وماء وجلوكوز ويرفع على النار على درجة حرارة 105 درجات مئوية ويرفع
فى بولة تخلط شوكولاتة وجيلاتين وحليب مكثف محلى ثم يضاف خليط الماء والجلوكوز ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات
ويترك الجليز لمدة 24 ساعة حتى يصبح أكثر لمعان
ثم يضاف لون طعام موف حسب الرغبة
فى قالب كيك يوضع موس التوت الأسود ثم يوضع طبقة المارينج ومربى التوت الأحمر المجمدة ثم توضع طبقة الكيك
وتدخل الفريزر حتى تتجمد
ثم تقلب الكيك وترش بالجليز على الوجه
وتزين بالتوت الأحمرو الأسود الفريش