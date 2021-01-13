معلومات عن أمل رزق في عيد ميلادها: عارضت خطبة ابنتها من الشرنوبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم الفنانة أمل رزق، بعيد ميلادها الـ52، فهي من مواليد يوم 13 يناير، والفنانة المصرية التي اشتهرت في عدد من الأعمال الفنية، كما أنها صاحبة بعض المواقف في حياتها الأسرية.

وفي ذكرى عيد ميلادها، يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة المصرية أمل رزق:

معلومات عن أمل رزق

- بدأت أمل رزق حياتها الفنية بدور صغير في مسلسل «العائلة» مع الفنان ​محمود مرسي​ في العام 1994، ومن ثم شاركت في الجزء الخامس من مسلسل «ليالي الحلمية».

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية كان أبرزها «أولاد الأكابر» «أسمهان» و«للحب فرصة أخيرة» «85 جنايات» «جيم أوفر» «فبراير الأسود».

- تزوجت من المنتج «إسماعيل كتكت» وكانت في عمر الـ19، وتدرس بمعهد الفنون المسرحية، وأنجبت منه ابنتيها «فرح ولما»، وانفصلت عنه قبل وفاته.

- تزوجت مرة ثانية من وائل السحرتي.

- عارضت خطبة ابنتها «لمى» من الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إذ قالت في برنامج «أراب وود»: «لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى أنتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة».

- تحدت تقدم العمر بصبغ شعرها باللون الأصفر، فنشرت صورة قبل فترة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت بشعر أشقر، مختلفا عن المعتاد، وعلقت على الصورة: «‏أجمل ما في التقدم بالسن أنه يجعلك تستصغر أمورًا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يومًا ما فالنضوج يجعلك تُعيد ترتيب الأشياء».

- من آخر أعمالها الفنية مشاركتها في المسلسل الإذاعي «رابع جار» كان من بطولة لطيفة، أحمد عيد، عبدالرحمن أبو زهرة.