دراسة توضح فوائد غلي الفول السوداني لمرضى الحساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة، أجريت في إمبريال كوليدج لندن، أن تناول الفول السوداني المغلي في الماء، يقلل من خطر السموم التي تبقى في الفول السوداني بعد التحميص، ويعالج الحساسية ضده.

واتضح أن غلي الفول السوداني لمدة 20 إلى 30 دقيقة، يساعد في التخلص من بعض البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات قاتلة في كثير من الأحيان، التي تبقى في الفول السوداني بعد التحميص.

بمجرد غلي الفول السوداني وتبريده، يتم تناوله تحت إشراف طبي لمن يعانون من حساسية ضده.

وبحسب الباحثون في إمبريال كوليدج لندن، فإن غلي الفول السوداني، هو خيار أكثر أماناً من تناول دقيق الفول السوداني، مع آثار جانبية أقل لأنه يقلل من نسبة البروتينات الضارة وهو أرخص أيضًا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فوائد الفول السوداني

ومن ضمن فوائد الفول السوداني، الحفاظ على صحة القلب والشرايين

يعتبر الفول السوداني خالياً من الكولسترول، ما يجعله أحد الزيوت الصحية لمرضى القلب والشرايين، بالإضافة إلى أن محتواه من الزيوت غير المشبعة والستيرول النباتي يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

الوقاية من السرطان

يحتوي الفول السوداني على مستوى عالي من البوليفينول وهي مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة وتحمي من العديد من الأمراض وبشكل خاص السرطانات.

حماية الجلد

يعمل تناول الفول السوداني على تعزيز جمال البشرة والجلد بفضل محتواه العالي من فيتامينات تعمل على مكافحة التجاعيد بالاضافة إلى مجموعة من الزيوت المفيدة في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على رطوبتها.

تعزيز عمل الدماغ والقدرات العقلية

يساعد تناول الفول السوداني بما يحتويه من مضادات للأكسدة ودهون مفيدة على حماية الأعصاب وتلفها مع التقدم في السن.

وقد وجدت العديد من الدراسات دوراً لتناول الفول السوداني في الوقاية من خطر الاصابة بالزهايمر، والخرف، وغيرها من الاضطرابات.