دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لوالدتها الراحلة: 9 أشهر من الغربة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز، رسالة لوالدتها الراحلة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت صورة تجمعها بوالدتها معلقة: «9 أشهر من الغربة»، وانهالت تعليقات متابعيها، أبرزها: «ربنا يقويكي من وأنت صغيرة أوي كنت بشوفك راكبة جمب مامتك في آخر عباس العقاد، واضح التعلق وانتي محترمة جدا، الله يرحمها ويصبر قلبك»، وقالت أخرى: ربنا يصبر قلبك على فراقها.

وكان آخر ظهور للفنانة دنيا عبدالعزيز بعد وفاة والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وأظهرت الصورة الفنانة، وهي مستلقاة على ظهرها داخل حمام سباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود، حيث وضحت شاردة في اللقطة المصورة، مُعلقة: «ضائعة بدونك يا أمي».

وكانت تحرص الفنانة دائما الحديث عن والدتها في المناسبات المختلفة، وكانت تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها، قائلة: «أمي هي رئيسة جمهورية قلبي»، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها «رئيس جمهورية نفسه» التي شاركت بها من قبل.

وتابعت: «أمي تحب لي الخير وتقلق عليّ جدا وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعا في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي»

وعن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلا يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه.

وكانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز الفنية، مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي.