زوجان يحثان ابنهما على الابتعاد عن السوشيال ميديا بأغنية: «غيرت من سلوكه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«سوشيال ميديا لعب وشقى.. ساب واي ولعب وحركات.. فاكر حياتي ممتعة.. بس حقيقي ناقصني حاجات صحة وأهل طبيعة خروجات.. حاسس راسي مصدعة».. بتلك الكلمات بدأت أغنية «قررت أفضل حر»، التي لاقت تفاعلا كبيرا عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت فكرتها لحث الأطفال على التعامل بحرص مع مواقع السوشيال ميديا، وكذلك ألعاب الفيديو.

الطفل «علي» صاحب الـ12 عاما، هو مصدر إلهام والديه للتفكير في إطلاق تلك الأغنية، لحث الأطفال على الاهتمام بدروسهم وغيرها من المواقف الحياتية المفيدة، والابتعاد قليلا عن المكوث بالساعات أمام ألعاب الفيديو المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، «ابني علي زي أي طفل بيحب ألعاب البلاي ستيشن جدا، وبيقعد قدامه بالساعات، وابتدينا نلاحظ تغير سلوكه، وبدأ يبقى عصبي شوية وكأنه تحت تأثير مخدر، ففكرت أنا ومراتي نعمل أغنية نوعي فيها ابننا علي والأطفال اللي في سنه إنهم يبعدوا عن الألعاب دي شوية، وينتبهوا لمذاكرتهم والقعدة مع أهلهم، بس بشكل غير مباشر».. حسب أحمد حافظ، مصمم الفيديو، خلال حديثه مع «هن».

الفيديو استغرق 3 أسابيع وتكلفته 10 آلاف جنيه

أطلق الزوجان قناتهما الخاصة على منصة الفيديوهات «يوتيوب» منذ حوالي 7 أشهر، لتقديم محتوى تثقيفي ترفيهي سليم للأطفال، حيث يأتي آخر تلك الفيديوهات وهي أغنية «قررت أفضل حر»، التي استغرق تنفيذها 3 أسابيع، «الفيديوهات كلها والأغنية الأخيرة اللي قدمناها بالتمويل الذاتي، والأغنية خدت مننا حوالي 3 أسابيع للانتهاء من تنفيذها، ودورنا على شخص يكون موهوب في الكتابة، كتبلنا ولحن لينا الأغنية، واستعينا ببنت من أمريكا الجنوبية عشان تصمم لنا الجرافيكس، والكليب كله كلفنا حوالي 10 آلاف جنيه».

ردود أفعال إيجابية حول الأغنية

«من ساعة ما طرحنا الأغنية، ابننا بدأ يشوفها وتفاعل معاها جدا وبدأ يبعتها لصحابه، وفعلا قلل من ساعات لعبه للبلاي ستيشن وغيره من نفسه، وحتى بعد اللعب بقا يدور على حاجات مفيدة يعملها، ويقعد معانا عن الأول، ودي أكتر حاجة فرحتنا، ولاقيت ناس كتيرة بتبعتلي عشان أبعتلهم الأغنية بعد ما عجبتهم الفكرة».