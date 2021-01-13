تنسيق بناطيل الجينز في الشتاء للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 01:35 صباحاً - صيحة الجينز أو ما يُسمى بالـ"دنيم" من قطع الملابس الأساسية التي يصعُب الاستغناء عنها؛ إذ تتوافر بتصميمات وألوان متعددة، وأبرزها الأزرق؛ حيث يتميز بسهولة تنسيقه وارتدائه في مختلف الفصول. ولأن الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات اعتمدنه في مظهرهن اليومي لهذا الشتاء، فقد رصدنا لكنّ منهن أفضل الخيارات.



تنسيقات الجينز بأسلوب كلاسيكي من هدير عاطف

تنسيقات الجينز بأسلوب كلاسيكي من هدير عاطف



هدير عاطف، مدونة موضة وبلوجر من مصر، مهتمة بالجمال والأزياء، يتابعها على إنستجرام أكثر من مليون شخص؛ لتميزها بتنسيقاتها المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت ببنطال الجينز ذي الخصر المرتفع مع بلوزة سوداء ومعطف طويل مصمم باللون الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء ونظارات سوداء عصرية لخيار مميز، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية بنطالًا واسعًا من الجينز الداكن مع بلوزة حمراء من الصوف ذي الرقبة المرتفعة ومعطف من الجلد الأسود لمظهر مميز، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء كلاسيكية، واعتمدت في مكياجها على طلاء الشفتين الأحمر.

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إطلالات مريحة ببنطال الجينز من نورهان حسن

إطلالات مريحة ببنطال الجينز من نورهان حسن



نورهان حسن، مدونة موضة من مصر، مهتمة بالأزياء والجمال بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ويتابعها على إنستجرام أكثر من ٩٩٠ ألف شخص، ومن وحي أبرز تنسيقاتها بهذه الصيحة رصدنا لكُنّ اليوم إطلالتين مريحتين مناسبتين للحوامل أو الشابات في المظهر اليومي؛ حيث اختارت في الإطلالة الأولى بنطالًا من الجينز الداكن مع بلوزة بيضاء ومعطف رياضي زهري مزين بخطوط بيضاء في الجانبين، وأكملته بوشاح رمادي وقبعة زهرية لخيار بسيط وأنيق، وفي الإطلالة الثانية نسقت بنطالًا واسعًا من الجينز الداكن مع بلوزة صوفية بيضاء مطبعة برسومات كرتونية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء وحمراء للمسة كلاسيكية.



تنسيقات شبابية للشتاء من آلاء نوبل

تنسيقات شبابية للشتاء من آلاء نوبل



آلاء نوبل، بلوجر من مصر، مهتمة بالأزياء والموضة والجمال، ويتابعها على إنستجرام أكثر من ٥٢٠ ألف متابع، حيث تنشر العديد من الصور لإطلالاتها بالأزياء المختلفة، ولتنسيقات بنطال الجينز في موسم الشتاء ظهرت آلاء ببنطال من الجينز الفاتح مع بلوزة سوداء ومعطف أحمر، وزينت مظهرها بحذاء أبيض رياضي ووشاح مطبع بالرمادي والأحمر، وأطلت في خيار ناعم بمعطف طويل زهري مع بلوزة بيضاء وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء مع حجاب أبيض مطبع بالأزرق لخيار مميز، ونسقت في الإطلالة الثالثة بنطالًا من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء بطبعات كرتونية، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء مع حذاء بدرجة الأصفر الكموني لخيار عصري ناعم.

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إطلالات الجينز مع المعاطف الطويلة من آية سكر

إطلالات الجينز مع المعاطف الطويلة من آية سكر



لجأت اليوتيوبر ومدونة الموضة المصرية، آية سكر، لخيارات بنطال الجينز مع المعطف الطويل في هذا الشتاء، واعتمدت عدة خيارات أنيقة؛ حيث تألقت ببنطال واسع من الجينز مع بلوزة برتقالية ومعطف طويل بني، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لخيار ناعم بلمسة عصرية، وفي إطلالة شبابية تزينت ببنطال من الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بنفسجي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض لخيار متجدد.

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