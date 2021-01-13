خبيرة تدبير منزلي: «متحطيش البيض في رف التلاجة تغيير درجة الحرارة يفسده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت بسمة السباعي، خبيرة التدبير المنزلي، أن هناك خطأ كبير تقع فيه تقريبا كل ربات البيوت، في ترتيب ثلاجاتهم، متمثل في الحرص دائما على وضع البيض في رف الثلاجة، قائلة «مين فينا مبيحطيش البيض في باب التلاجة، الناس كلها بتعمل كدا عشان اتعودوا على الشكل ده»، موضحة أن هذا خطأ، لأننا ببساطة نفتح كل يوم باب الثلاجة عشرات ومئات المرات، ما يعرض كل ما هو موجود بباب الثلاجة وأولهم البيض إلى درجة حرارة مختلفة، «فالتبريد جوا التلاجة، غير براها بالتأكيد، ففي درجة حرارة مختلفة»، مشددة أن هذا يؤذي كل المنتجات المتواجدة بباب الثلاجة.

يفضل وضع المنتجات المعلبة المضاف إليها مواد حافظة برف التلاجة

وأضافت «السباعي»، خلال لقائها بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، يفضل أن يوضع بباب الثلاجة المنتجات التي تتحمل تغيير درجة الحرارة، ولا يتسبب ذلك في إفسادها، كزجاجات اللبن أو علب العصير والصلصة والصوصات، فكل هذه المنتجات بها مواد حافظة، وهذا يساعدها أن تتحمل دراجات الحرارة بعض الشي، بدليل أن في المحلات نجدها موجودة بالثلاجات أو خارجها ولا تتأثر.

الزبدة برضه بلاش في رف التلاجة

ونصحت خبيرة التدبير المنزلي ربات البيوت أيضا، بعدم وضع الزبدة في باب الثلاجة، لأن ذلك يفسدها، «بنلاقيها بعد شوية عليها طبقة بيضا، وبنقول عليها باظت، بس هي بتفصل الميه عن المادة الدهنية شوية، فبتعمل كدا زي ريم أبيض أو حاجة، بيصل مع تكرار فتح وقفل التلاجة».

الجبن ومنتجات الألبان مكانها الأفضل «أول رف في التلاجة»

وأشارت، إلى أن أول رف بالثلاجة من الممكن أن نضع به الجبن والزبدة ومنتجات الألبان، ناصحة أن تلك المنتجات بالأخص يجب أن تضع في الثلاجة في أقرب فرصة ممكنة بعد شرائها، حتى لا تفسد، والأفضل أن تضع في علب أو أطباق بلاستيكية محكمة الغلق ثم تضع في الثلاجة، وكذلك العلب الزجاجية جيدة أيضا للجبن ولا تفسدها.

وأردفت أن العلب والأطباق المربعة أو المستطيلة أفضل بكثير من «المدورة»، لانها لا تهدر مساحات داخل الثلاجة، وتمكن من استغلال المساحات بشكل أكبر، كما أنها من حيث الشكل أفضل «وأشيك».