بعد تخلص زوج من زوجته من خلاله.. معلومات عن «قرص الغلال»: رخيص ومنتشر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة أرض اللواء، أقبل زوج أربعيني على التخلص من زوجته، مستخدما قرص الغلال، بسبب معايرتها الدائمة له، بسبب توقفه عن العمل، وطلبها الدائم للطلاق منه.

الزوج: كانت كل شوية تعايرني وتهددني

وخلال التحريات، اعترف الزوج بتفاصيل جريمته، قائلا: «كانت بتعايرني علشان عاطل.. كل شوية تهددني وعايزة تسيب البيت.. وتقول طلقني.. روحت جايب قرص غلال وقلت ليها أنت شكل أعصابك تعبانة، وخدي القرص ده علشان تهدي شوية.. وأخدته مفيش 5 دقايق وماتت على طول».

معلومات عن قرص الغلال المتسبب في موت الزوجة

ويرصد موقع «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن قرص الغلال، وفقا لموقع ncbi الأمريكي.

- اسمه العلمي فوسفيد الألومنيوم.

- عبارة عن مبيد حشري رخيص وفعال وشائع الاستخدام.

- يعد أحد أكثر أسباب التسمم شيوعا بين مبيدات الآفات الزراعية.

- يستخدم لمنع تسوس محاصيل القمح.

- يخرج منه غاز الفوسفين القاتل للبشر، عندما يتلامس مع الرطوبة الجوية، أو مع حمض الهيدروكلوريك داخل المعدة.

- تؤثر سميته بشكل خاص وفعال على أنسجة القلب والأوعية الدموية، والتي تظهر على شكل انخفاض ضغط الدم.

- تم حظر استخدامه داخل العديد من الدول العربية، عقب تسببه في زيادة حالات الوفيات بين الأطفال.

- يتم استخدامه كمبيد شائع في البلدان النامية لأنه رخيص وفعال وخالي من المخلفات السامة، ولا يؤثر على قابلية البذور للحياة.

- لا يتسبب في ظهور أعراض على الضحية بعد الانتحار أو القتل.

- يتوفر على شكل أقراص رمادية داكنة سعة كل منها 3.0 جرام.

- تفقد الحبيبات قوتها تدريجياً عند تعرضها للغلاف الجوي لأنها تطلق غاز الفوسفين وتترك ورائها بقايا غير سامة على شكل هيدروكسيد الألومنيوم.

- غاز الفوسفين عديم اللون والرائحة في صورته النقية، ولكن بسبب وجود الفوسفين البديل والديفوسفين، فإن له رائحة كريهة تشبه تحلل الأسماك أو الثوم.