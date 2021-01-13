الامارات | أطباء أسنان يحذّرون من إهمال نزيف اللثة المتكرر

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء أسنان يحذّرون من إهمال نزيف اللثة المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر أطباء في الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان أن نزيف اللثة المتكرر له أسباب عدة، مثل الالتهابات البكتيرية في اللثة، التي عادة ما تنشأ بسبب طبقات «البلاك» المتراكمة على الأسنان بسبب نقص العناية. وأضافت الرابطة أن نزيف اللثة المتكرر قد يرجع أيضاً إلى التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن أو نقص الفيتامينات، مثل نقص فيتامين «ج»، أو تعاطي أدوية معينة، مثل مثبطات تخثر الدم وأدوية الصرع. وإضافة إلى ذلك، قد ينذر نزيف اللثة المتكرر بالإصابة بمرض خطير مثل اضطرابات تخثر الدم أو سرطان الدم «اللوكيميا»، ولذا يحذر أطباء الأسنان من إهماله. وشدّدوا على ضرورة استشارة الطبيب المختص على الفور لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نزيف اللثة المتكرر، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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