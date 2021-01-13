الامارات | 1 «عالمي الصغير» يتصدّر «عالم الكتب» في 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1 «عالمي الصغير» يتصدّر «عالم الكتب» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الكتاب الجديد لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «عالمي الصغير» قائمة الأكثر مبيعاً، منذ اليوم الأول لصدوره. وأكد مسؤول في عالم الكتب - كينوكونيا في دبي مول، لـ«الإمارات اليوم»، أن «عالمي الصغير» حظي بإقبال لافت بعد صدوره بأقل من 24 ساعة، مضيفاً أن الكتاب - بنسختيه العربية والإنجليزية - تربّع على عرش الأكثر مبيعاً. وتضم قائمة الأكثر مبيعاً عدداً من الإصدارات المتنوّعة.. وهنا عدد منها.

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