الامارات | «ديزني لاند».. من متنزه إلى مركز للتطعيم في كاليفورنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند».. من متنزه إلى مركز للتطعيم في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسؤولون حكوميون أن متنزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني، والمغلق منذ مارس الماضي، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض «كوفيد-19»، في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقال مسؤولو المقاطعة، في بيان، إن «ديزني لاند» سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.

وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى، بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك. وقالت مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني، باميلا هيمال: «يفخر منتجع ديزني لاند بالإسهام في دعم مقاطعة أورانج، ومدينة أناهيم، عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على كل جهودهما لمكافحة (كوفيد-19)».

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