فيفي عبده تعلق على انتشار كورونا بفيديو كوميدي: «شبابي هيروح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو كوميدي جديد شاركت به الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجاء فيديو «فيفي» بمناسبة انتشار فيروس كورونا المستجد، معلقة عليه: «يادي النيلة على كده.. شبابنا بيتسرق يخربيت الكورونا على بيت سنينها».

وتفاعل متابعو «فيفي» على الفيديو، فكانت من التعليقات: «شباب إيه.. أنتي في مرحلة الشيخوخة» «طب والله أنتي عسل» «عندك أمل في الحياة» «فوفا والكورونا».

فيفي عبده تودع 2020

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت صورة لها وهي تودع العام الماضي 2020.

وظهرت الراقصة في الصورة بملابس صيفية باللون الأصفر، تكونت من سترة خفيفة بحمالات، مع شورت بنفس اللون، مُعلقة: «ادي اللي خدته من 2020 اسكوز مي بقى ربنا يستر».

وكان قبلها شاركت فيفي، متابعيها بمقطع فيديو جديد، وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا»، مرتدية فستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر.