إنقاص الوزن والابتعاد عن التدخين.. كيف تتخلصين من «شخير» زوجك المزعجك؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هناك العديد من السيدات اللائي يعانين من أصوات أزواجهن المزعجة خلال الليل «الشخير»، الذي يؤدي في بعض الأحيان، إلى نشوب المشكلات الزوجية، التي قد تنتهي بالانفصال بين العديد من الأزواج على مستوى العالم، بسبب عدم قدرة تحمل الزوجة لصوت زوجها المزعج.

نصائح للتخلص من الشخير أثناء النوم

ونظرا لوقوع العديد من حالات الانفصال، قدمت الجمعية البريطانية، مجموعة من الحلول لكيفية التخلص من الشخير أثناء النوم، حسب موقع dreams.co، وهي:

- محاولة إنقاص الوزن، لأن زيادة الوزن يمكنها أن تزيد من الأنسجة الدهنية في الحلق، ما يؤدي بدوره إلى حدوث الشخير.

- الابتعاد عن تناول الكحوليات والمهدئات قبل النوم لأنها قد تسد ممرات الهواء.

- التوقف عن التدخين، لأنه يسد المسالك الهوائية عن طريق تهيج الأغشية الموجودة داخل الأنف والحنجرة، ما يؤدي لحدوث الشخير.

- تناول المشروبات الدافئ قدر الإمكان.

- استخدام بعض الزيوت التي تساعد في علاج الشخير.

- استخدام النعناع لتنظيف جيوب الأنفية، عن طريق استنشاقه.

- وضع وسائد إضافية عالية الجودة أسفل الرأس أثناء النوم.

عدم التعرض للتوتر والقلق والضغوطات العصبية على مدار اليوم.

طرح وسائد ذكية لمنع الشخير

وخلال لعام الماضي، طرحت شركة «مانديز 10» العالمي، وسادة ذكية تقوم على تحريك رأس النائم لمنع الشخير، حيث تحتوي على تقنيات متطورة ونظام مراقبة ضغط النوم، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت ربطت الشركة المصممة، بين تقنية مراقبة صوت الشخير وأكياس هواء تساعد على تعديل وضع الرأس أثناء النوم دون إيقاظ الشخص، وأنه في حال رصد نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم.