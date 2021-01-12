كيفية تطبيق مكياج غرافيكي أزرق للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:45 مساءً - الأزرق هو أحد ألوان المكياج الرائجة حالياً، التي تتناغم مع مختلفة ألوان البشرة، حيث يمنح البشرة الفاتحة الحيوية ويضفي عليها لمسة أنثوية جذابة، فيما يوفر للبشرة السمراء الإشراقة ويجعلها أفتح وأكثر توهجاً. فإذا كنت من محبات اللون الأزرق، نرصد لك في هذا المقال، كيفية تطبيق مكياج غرافيكي أزرق تعتمدينه في المناسبات.



خطوات تغطية البشرة

مكياج عيون سموكي أزرق



- قومي بترطيب بشرتك أولاً بكريم مرطب خفيف غير دهني.

- وزعي بضع نقاط من كريم الأساس على وجهك باستخدام فرشاة الفاونديشن، وذلك بشكل متساو وناعم للحفاظ على مظهر طبيعي هادئ.

- طبقي الكونسيلر تحت العين فقط لإخفاء أي شوائب تعانين منها.

- ولتثبيت الفاونديشن، ضعي البودرة المضغوطة. أما الكونسيلر فثبتيه باللوس باودر، وفوقه القليل من البودرة المضغوطة.

- طبقي الكونتور باللون البرونزي بدءاً من الأذن باتجاه الخدين.

- طبقي البلاش الزهري على تفاحة الخد واسحبيه نحو الكونتور.

- ضعي الهايلايتر بدءاً من الخد باتجاه الأذن وعلى الذقن، بهدف إضاءة الوجه.

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طريقة تطبيق مكياج عيون سموكي أزرق

مكياج عيون سموكي أزرق



- طبقي ظل العين باللون الأزرق اللامع على كامل الجفن المتحرك، واسحبيه الى خارج العين لمنحها حجماً واتساعاً.

- استخدمي على الجفن الثابت ظل العين البني الفاتح، وطبقي فوقه ظل العين بلون بني أغمق بدرجة واحدة، وادمجيهما بإتقان.

- ظللي الرمش السفلي بظل العين البني المحروق، وحددي داخل العين بالكحل الأسود.

- ضعي طبقات عدة من الماسكرا على الرموش العلوية والسفلية قبل أن تضعي الرموش الاصطناعية.

- ارسمي خط أيلاينر ناعماً جداً على طول الرمش العلوي. وأضيئي مدمع العين بالهايلايتر الفاتح واللامع.

- مشطي حاجبيك نحو الأعلى وثبتيهما باستخدام جل تثبيت الحواجب الشفاف.

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أحمر الشفاه

مكياج سموكي أزرق



ارسمي حدود شفتيك بقلم تحديد الشفاه البني، من ثم املئي شفتيك باستخدام أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة، لكن بلمسة لامعة.

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