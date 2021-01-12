معلومات عن أروى اليمنية بعد إصابتها بكورونا: دافعت عن رانيا يوسف وتعمل بالهندسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة اليمنية أروى، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

وكتبت أروى عبر «تويتر» قائلة: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

وتمتلك أروى عدد من المحطات المهمة في حياتها، ويرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الفنانة اليمنية أروى:

أبرز المعلومات عن أروى

- ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، لكنها أتت إلى القاهرة في العام 1986.

- تفوقها في الدراسة جعلها تتجه لدراسة الهندسة، ورغم رغبتها في الالتحاق بالمعهد الموسيقى لكنها واجهت الرفض من أسرتها.

- عملت في الهندسة المعمارية لفترة وأصبحت تمتلك شركة خاصة بها في هذا المجال حتى الآن، وأنجزت عدد من المشاريع الخاصة في ذلك، وتفوق بين عملها الفني.

- تزوجت من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، في العام 2011، وأنجبت ابنتها «نورة» في العام 2012.

- بدأت الغناء منذ 12 عامًا، وتمتلك أكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المرتبطة بالمناسبات مثل عيد الأم.

- حصلت على عدد من الألقاب الفنية منها ملكة اليمن وفيروز اليمن وسفيرة الأغنية اليمنية.

- قدمت أيضًا برنامج «آخر من يعلم».

- نجت من تفجيرات «مرفأ بيروت» التي وقعت قبل أشهر قليلة ماضية، وعلقت عبر حسابها على «تويتر»: «الحمدلله وصلت بيتي سالمة.. الله يرحم شهداء هذا الانفجار المرعب ويشفي المصابين».

- هاجمت الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى مع الفنانة رانيا يوسف في الحلقة المثيرة التي أذيعت على قناة «الرشيد»، بسبب الأسئلة الجريئة التي وجهها لها، وخرجت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «سناب شات»، مهاجمة المذيع: «أنا ما بعرف المذيع، لكن عيب هذه الأسئلة، لوين راح الإعلام أنه مذيع يسأل سيدة على مؤخرتها يعني لازم المؤخرة».