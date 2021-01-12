نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير داخل «الجيم».. ومتابعين: متخسيش تاني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جديدة لها داخل إحدى الصالات الرياضية.

وظهرت «نسرين»، بإطلالة رياضية لها داخل «الجيم» أظهرت رشاقتها وخضوعها للتمرينات الصعبة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور داخل الجيم، فكانت من ضمن التعليقات: «رشاقة» «خدي قلبي يا نسرين» «حلوة جدًا» «متخسيش تاني كفاية كدا» «يسعد أوقاتك دايمًا».

نسرين طافش تناهض العنف ضد المرأة

وكانت الفنانة نسرين طافش، انضمت لقائمة الفنانين والفنانات لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال دعم مبادرة «مش عادي»، التي شاركت من خلالها ونشرت لها صورة مرتدية كمامة، مدون عليها شعار المبادرة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت الفنانة السورية على الصورة قائلةً: «العنف ضد المرأة سواء لفظي أو جسدي، مش عادي، المرأة أمانة، والرجولة حماية واحتواء».

وتابعت في تعليقها: «مبادرة ميدفست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات فكان أبرزها: «العنف بشتى أنواعه مرفوض، الستات محتاجة تاخد حقها أكتر من كده، إنتي جميلة أوي، ربنا يحميكي».

نسرين طافش ترفض تجربة لقاح كورونا الجديد

ويذكر أيضًا أنه خلال الفترة الماضي، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محركات بحث «جوجل» بعد حديثها عن رفضها تجربة لقاح كورونا الجديد الذي أعلنته عدد من الدول الأوروبية الانتهاء من إعداده لمواجهة فيروس كورونا.

ودونت عددًا من التغريدات عبر حسابها على «تويتر» تشير إلى أنها ليست «كمالة عدد أو فأر تجارب»، وذلك بعد وفاة 6 أشخاص جرى تطعيمهم بلقاح كورونا.