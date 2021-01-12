فستان فرح وبدلة.. ابن ماما سناء يفاجئ زوجته في عيد زواجهما: حبيت أفرحها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كأنها عروس جديد ارتدت فستان الزفاف، وذهبت لأحد صالونات التجميل للتزيين ووضع مكياج العرائس، انتهت من التجهيزات الخاصة، وانتظرت الزوج الذي ارتدى هو الآخر بدلة جديدة، المفاجأة التي أعدها اليوتيوبر حمو شاكر، نجل الراحلة ماما سناء، في عيد زواجهما.

عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر محمد شاكر، الشهير بـ«حمو»، جلسة تصوير جمعته بزوجته، احتفالًا بعيد زواجهما الرابع، ليعيد يوم الزفاف من جديد، معلقًا على الصور: «سيشن عيد جوارنا أعيش وأفرحك يا حبيبتي».

«معايا على الحلوة والمرة»، هكذا وصف «حمو» زوجته، خلال حديثه لـ«هن»، ليدخل الفرحة على قلبها بجلسة تصوير مثل أي عروسين جدد، ويقول اليوتيوبر: «متجوزين من 4 سنين.. وحبيت أفرحها».

اختيار «حمو» لهذه الفرحة تحديدًا، جاء لأن وقت زفافهما لم يحوز بهذه الشهرة من قبل: «الفكرة دي تحديدًا عشان ساعة فرحنا مكنوش معروفين.. فحبيت أشارك كل الناس اللي عرفنا بفرحتنا وأفرحها هي كمان».

تجهيزات خاصة لم تأخذ وقت طويلًا من «حمو» للخضوع جلسة التصوير: «اختارت الفستان وعملت الميكب.. وروحنا المعمورة وعملنا جلسة التصوير مع الفوتوجرافر أحمد هابي.. كانت فكرة حلوة».

رسالة بسيطة اختتم بها «حمو» حديثه ليوجهها لزوجته قائلًا: «ربنا يخليكي ليا دايمًا.. وتفضلي معايا على الحلوة والمرة.. والمرة قبل الحلوة كمان».

وفاة ماما سناء.. أشهر يوتيوبر على السوشيال ميديا

وكانت اليوتيوبر «ماما سناء» رحلت في شهر يونيو الماضي، وخرج وقتها نجلها «حمو» في مقطع فيديو يتحدث عن الإهمال الذي تعرضت له والدته، داخل مستشفى مبرة كفر الدوار التي رفضت استقبالها، بحسب حديثه، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها نتيجة تعرضها لضيق تنفس شديد.

وعقب تداول مقطع الفيديو على منصات «سوشيال ميديا»، تدخل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتحقيق في الواقعة، ما أدى إلى إحالة المدير وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة ماما سناء والمعروفة بـ«أشهر يوتيوبر».