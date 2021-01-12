5 أمور تحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تشمل الفوائد الصحية الرئيسية لتناول منتجات الألبان بناء العظام والأسنان والحفاظ على كتلة الجسم، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان تماما؟ هذا ما نستعرضه وفق ما أورد موقع "brightside".

1- قد تتوقف عن الشعور بالصداع:

يمكن أن تكون منتجات الألبان في الواقع مسببات الصداع النصفي، لذلك، إذا لم تكن متوترًا، ونمت جيدا، وقللت من استهلاكك للقهوة، ولكنك لا تزال تعاني من الصداع، فقد تكون منتجات الألبان هي السبب، لذا حاول التوقف عن تناوله، وقد يتوقف الصداع النصفي لديك.

2- قد تصبح أكثر استقرارًا من الناحية العاطفية:

هناك العديد من الهرمونات في منتجات الألبان التي قد تتعارض مع الهرمونات الخاصة بك، وعندما تختلط هذه الهرمونات، يؤدي ذلك إلى تقلبات مزاجية، لذلك، إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان، فلن تتعرض لهذه الهرمونات الإضافية وربما تصبح أكثر استقرارًا من الناحية العاطفية.

3- قد تتوقف عن الشعور بالانتفاخ:

اتضح أن 65٪ من البالغين لديهم قدرة منخفضة على هضم اللاكتوز، وهذا يعني أن استهلاك منتجات الألبان في حالتهم يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإسهال، لذا إذا كنت تعاني منه بشكل متكرر، فقد تكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، لذلك عندما تقوم بالتوقف عن تناول منتجات الألبان، فقد تشعر بتحسن وصحة أفضل، وتتوقف عن الشعور بالضيق والانتفاخ حتى بعد الوجبات الكبيرة.

4- تصبح بشرتك نقية:

تبين أن منتجات الألبان تحتوي على هرمونات مختلفة تحفز نمو حب الشباب، لذا، إذا كانت لديك هذه المشكلة، فحاول تعديل نظامك الغذائي والتخلص من منتجات الألبان.

5- قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية:

ومع ذلك، فإن منتجات الألبان لها العديد من الفوائد الصحية، إنه غني بالكالسيوم والبروتينات والفيتامينات D و B12، على الرغم من أن هذه العناصر هي الأكثر أهمية أثناء الطفولة والمراهقة، فلا يزال يتعين عليك التأكد من حصولك على هذه العناصر الغذائية، وإذا لم تفعل ذلك، فقد تمرض بسهولة أكبر، لذلك، إذا قررت عدم تناول منتجات الألبان، فحاول استبدال منتجات الألبان بمنتجات أخرى غنية بهذه المكونات مثل السردين والسلمون.