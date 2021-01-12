7 فوائد صحية لتناول العسل بالثوم.. منها تقوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لمزيج الثوم والعسل العديد من الفوائد الصحية المهمة لجسم الإنسان، نظرا لاحتواء كل منهما على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الفوائد لمزيج من العسل مع الثوم، حسب لما جاء في موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان:

- تحفيز الجهاز المناعي

يعتبر العسل غنيا بمضادات الأكسدة الفلافونويد والبوليفينول، التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات والوقاية من العديد من الأمراض، ويساهم أيضا في علاج الاحمرار والتورم في الجسم.

- تعزيز صحة القلب

الثوم والعسل من المضادات الحيوية الطبيعية، يساعدان في تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر تكون الجلطات الدموية وعلاج ارتفاع ضغط الدم وآلام الأسنان والإمساك.

- الوقاية من البكتريا

وجدت دراسة أن الثوم ونوع من العسل يسمى عسل "تازما كانا"، قادرين على منع بعض أنواع البكتيريا من النمو في جسم الإنسان.

- التقليل من الإصابة بالالتهاب الرئوي والتسمم

يساهم مزيج الثوم والعسل في التقليل من الإصابة بالالتهابات بما في ذلك الالتهاب الرئوي ونوع من التسمم الغذائي، والسالمونيلا.

-تحسين الذاكرة

يحتوي كل من الثوم والعسل على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، التي تساعد على تحسين الذاكرة والوقاية من أمراض ألزهايمر والخرف.

- تقليل الكولسترول

يقلل العسل مع الثوم من الكوليسترول الضار ويرفع من مستوى الكولسترول النافع، كما قد يساعد في التقليل من الدهون الثلاثية التي تزيد من خطر الأمراض القلبية.

- الوقاية من الالتهابات البكتيرية

أظهرت دراسة أخرى أن مزيجًا من الثوم والعسل يساعدان على الوقاية من أنواع من الالتهابات البكتيرية التي لا يمكن علاجها بمضادات حيوية.