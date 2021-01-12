طبيب يضع روشتة للتعامل مع العاصفة الترابية.. وتحذير شديد للمتعافين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذرت وزارة البيئة من نشاط الرياح والأتربة خلال يومي غد وبعد غد، على محافظات الجمهورية، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

تلك الأجواء تشكل خطورة على بعض مرضى الحساسية الصدرية، وكذلك مرضى كورونا والمتعافين، لذا نقدم في هذا التقرير روشتة طبية للتغلب على العواصف والرياح والأتربة.

من جهته حذر دكتور رفيق عدلي، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسية، مرضى كورونا والمتعافين من الفيروس منذ فترة قريبة الخروج من منازلهم يومي الأربعاء والخميس تحت أي ظرف، موضحًا أن الأتربة قد تسبب لهم مضافات شديدة وضيق بالتنفس، لافتًا إلى أن غالبية المتعافين من كورونا أصيبوا بحساسية الصدر.

ونصح عدلي في تصريح لـ"الخليج 365" مرضى الحساسية أيضًا بعدم الخروج من منازلهم، إلا في الحالات الضرورية، وفي حال اضطروا الخروج عليهم ارتداء الكمامة الطبية، ووضع منديل مبلل على أنفهم لمنع استنشاق الأتربة.

وأضاف أن هناك بعض النصائح التي يجب على كل شخص اتباعها خلال اليومين القادمين، حتى انتهاء التقلبات الجوية، وهي:

إذا كان الشخص بالمنزل يجب إغلاق الشبابيك والأبواب والاعتماد على تهوية المراوح أو التكييف.

وضع قماشة مبلولة أسفل الباب أو الشباك لامتصاص الأتربة العالقة بالجو.

التأكيد على توفر بخاخة الشعب الهوائية، لاستعمالها عند اللزوم والشعور بضيق تنفس وفتح الشعب الهوائية، فلابد أن لا ينتظر الشخص لحين إغلاق الشعب.

شرب السوائل والمشروبات الدافئة للتقليل من احتقان الرئة ومنع الحساسية الصدرية.

إذا اضطر الشخص للنزول من بيته وكان يقود سيارة فعليه بإغلاق منافذها جيدا حتى لا يتعرض للأتربة بالجو، وإذا كان بالمواصلات يلتزم بالكمامة، ووضع قماشة مبلولة على الأنف.