سوسن بدر تنشر صورة أثناء حملها: «أهم وأحلى حدث في حياتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة سوسن بدر، على مشاركة متابعيها بصورة قديمة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت على الصورة: «مش فاكره كنت فين.. بس فاكره اني كنت حامل في ياسمين بنتي، وعلى وشك الولاده.. أهم وأحلى حدث في حياتي».

وكانت الفنانة سوسن بدر، تعرضت للتنمر في الفترة الأخيرة من بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرعبر حسابها على موقع «انستجرام» تنعي فيه المخرج السوري حاتم علي بعد وفاته، ليرد عليها أحد المتنمرين«عقبالك».

وعلى الرغم من صعوبة الرد إلا أن الفنانة سوسن بدر استقبلته بلطف، قائلة «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك».

ولم يكن هذا الموقف الوحيد بل تعرضت للتنمر، بعدما شاركت مقطع سابقًا للفنان حسين الجسمي، ليرد أحد متابعيها، قائلًا: «إنتي لسه عايشة» وعلى الفور ردت الفنانة «الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره».

وكان آخر ظهور للفنانة سوسن بدر بعد تعرضها للتنمر، تألقت بإطلالات جذابة تظهر اناقتها، حيث تألقت في المرة الأولى، بفستان أزرق داكن، «وان شولدر» تميز بكونه «تايبست» مُجسم أظهر رشاقتها، بتوقيع saraonsi مع مكياج بدرجات الأزرق الجذابة.

وظهرت في الاطلالة الثانية بفستان مختلف بلون مميز وهو اللون المارون، تميز بشكله الغير تقليدي بأكمام طويلة، بتوقيع ouadsarkis، واعتمدت على مكياج بدرجات النيود.

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة سوسن بدر مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري