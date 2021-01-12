دراسة تكشف مفاجأة: أعراض كورونا قد تكون علامات على أن لديك مناعة دائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك الكثير من أعراض مرض كوفيد -19 التي يمكن أن تخبرنا بها عن صحتك، من شدة العدوى، وخطر الإصابة بـ COVID-19 لفترة طويلة ونوع العلاج الذي قد تحتاجه، من الأهمية بمكان أن يتتبع كل مريض أعراضه أثناء مرحلة العدوى.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى؟

بينما قد يصاب بعض الأشخاص بـ COVID-19 أكثر من مرة، يعتقد الخبراء أن مستوى الأجسام المضادة لديك ومناعتك الفطرية تحدد خطر الإصابة مرة أخرى، وفقا لموقع "timesofindia".

تعني المناعة الضعيفة أيضًا أن الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة معينة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

يؤكد بحث جديد أجرته جامعة ويسكونسن، أيضًا أن مسار الأعراض ونمطها يمكن أن يخبرنا أيضًا عن مدى تعرض الشخص لخطر الإصابة مرة أخرى.

ما هي مدة بقاء الأجسام المضادة في الجسم؟

بينما يتعلم الجسم مقاومة العدوى، فإنه يطور الأجسام المضادة لـ كوفيد، في الوقت الحالي، مما أظهرته الدراسات، تم اقتراح أن الأجسام المضادة قد تستمر في أي مكان بين 3-6 أشهر للشخص، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ في التلاشي.

يُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من حالات عدوى أكثر اعتدالًا لديهم مناعة أقل من غيرهم.

ماذا وجدت الدراسة؟

حللت الدراسة، عينات دم من 113 مريضًا تعافوا من COVID-19 خلال فترة مدتها خمسة أسابيع، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك من عينات الدم المسحوبة بعد ثلاثة أشهر.

تثبت نتائج الدراسة أيضًا ما أثبتته الأبحاث السابقة - الرجال، والأشخاص الذين يعانون من مرض COVID الشديد هم أكثر عرضة للحصول على أجسام مضادة أكثر ثراءً تدوم طويلاً، قد يرى المرضى الذين لا يعانون من أعراض أو أكثر اعتدالًا تضاؤل عدد الأجسام المضادة في وقت أقرب من المعتاد، بينما تضيف الأبحاث أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات الموثوقة لاستنتاج النتائج، فهذه هي العلامات الأربع العريضة التي تشير إلى أن الشخص لديه مناعة تدوم لفترة أطول وخطر أقل للإصابة مرة أخرى بـ COVID مقارنة بالآخرين.

الإصابة بحمى لأكثر من أسبوع

عادة، الحمى منخفضة الدرجة (التي تتراوح بين 37-39 درجة مئوية) مرتبطة بـ COVID-19 ويقال إنها تنخفض بعد 4-5 أيام من الإصابة الحمى التي تستمر لفترة أطول هي سبب للقلق.

في حين أن الحمى هي أيضًا استجابة الجسم الطبيعية للالتهاب، إلا أن درجة حرارة الجسم التي تستمر لفترة أطول قد تعني أيضًا أن الجسم يعمل لوقت إضافي لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة.

تعتبر الاستجابات الالتهابية الجهازية، مثل الحمى، مهمة لتكوين استجابة مناعية جيدة، ويمكن أن تكون أيضًا سببًا في أن حالات COVID الأكثر اعتدالًا تحتوي على عدد أقل من الأجسام المضادة.

المعاناة من فقدان الشهية

يعد فقدان الشهية أو الشعور بالاستياء أثناء الأكل أمرًا شائعًا في الأمراض الفيروسية.

في حالات الإصابة بعدوى COVID-19، يرتبط فقدان الشهية وعادات الأكل المنحرفة بفيروس كورونا الشديد.

يمكن أن يحدث أيضًا عندما يعاني الشخص من أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق (الأطعمة الطبيعية لا تجذب براعم التذوق) والتهاب الحلق والغثيان والتعب المزمن.

إذا كان من المراد تصديق الأطباء، فإن فقدان الشهية الشديد هو أيضًا علامة خفية على أن جسمك يمر بتغيير كبير ويعمل على توليد استجابة التهابية جهازية عالية، مما يساعد في إنتاج الأجسام المضادة الغنية.

في حين أنه قد يكون مؤشرًا جيدًا على مقاومة جسمك للمناعة وتطوير المناعة، فلا ينبغي الاستخفاف به.

يمكن أن يؤدي فقدان الشهية على المدى الطويل ومشاكل الأكل إلى اضطراب التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن واستنزاف الطاقة والتعب، وهي نتيجة مخيفة.

الإسهال

يمكن أن يصيب الإسهال المرضى في كثير من الحالات، وهو نتيجة مخيفة من كوفيد الشديد.

غالبًا ما يكون مصحوبًا أيضًا بأعراض أخرى مثل عدوى الأمعاء والقيء.

عادة ما يعتبر علامة على أن الفيروس قد أضر بالجهاز الهضمي وهو شائع في المرضى في المستشفى، ومع ذلك، قد يعني أيضًا أنه يعمل على "تعزيز أو تمكين" استجابة الجسم المضاد الطبيعية عن طريق إحياء خلايا المناعة الموجودة على طول بطانة الأمعاء.

تقلصات في المعدة والبطن

في حين أن آلام البطن والمعدة هي أيضًا علامة شائعة على حدوث مضاعفات في الجهاز الهضمي مرتبطة بـ كورونا، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لاحظوا آلام البطن كأحد أعراضهم الواضحة طوال فترة العدوى لديهم أجسام مضادة أكثر ومناعة أطول أمدًا من الذين لم يفعلوا، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستنتاج العلاقة.