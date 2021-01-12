«عربية من والدها» وغرامة 300 ألف جنيه.. محطات في حياة مودة الأدهم بعد البراءة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اسدلت محمكة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم، الستار على قصة البلوجر الشهيرة مودة الأدهم، بعدما قُبل الاستئناف المقدم منها على حبسها.

وقضت «الجنح الاقتصادية»، بإلغاء حبسها وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه، وهي قيمة الغرامة الواردة بحكم أول درجة.

مودة الأدهم التي ظلت محل جدل قبل القبض عليها بسبب صورها ومقاطعها الجريئة، فضلًا عن فيديوهاتها التي كانت تتربح منها، ما اثار التساؤلات حولها.

وكانت البلوجر الشهيرة، وقعت في أيدي الأمن منذ عدة أشهر، ظلت في الحبس حتى حُكم عليها بالبراءة اليوم.

ويرصد «هن» في السطور التالية، جوانب من حياة مودة الأدهم.

من هي مودة الأدهم؟

- تبلغ من العمر 22 عاما، وهي طالبة.

- ولدت وتربت في مرسى مطروح، ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء بالإضافة إلى أخت.

- مستقلة عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- والدها هو فتحي رشاد محمد الأدهم.

- بدأت شهرتها بمشاركتها في ميس إيجيبت، وكانت تبلغ من العمر 17 عاما.

- حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

- شهرتها على «السوشيال ميديا»، كانت منذ 4 سنوات.

- نفت تماما وجود حساب لها على لايكي، وإنما أكونتاتها الموثقة هي على «إنستجرام»، و«تيك توك» والذي كان «ميوزكلي» سابقا.

- قالت إن صورها العارية مهربة من هاتفها المحمول، وهي لم تنشرها أو ترسلها لأحد وحررت محضرا بسرقتها من هاتفها عام 2015.

- تمتلك سيارة مرسيدس بقيمة 780 ألف جنيها، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- قالت مودة إن والدها يمتلك أراض زراعية بكوم حمادة، وعمارة واحدة في كوم حمادة، وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها، لأنه يمتلك بيوتا وأراض زراعية.

- قالت مودة الأدهم، إن سيارتها وممتلكاتها حصلت عليها من والدها ومن موقع «يوتيوب»، ومن مشاركتها إيناس النجار في صالون تجميل بنسبة 20%.

- لمودة الأدهم على التيك توك 3 ملايين و100 ألف متابع والإنستجرام مليون و600 ألف واليوتيوب 300 ألف.

- نفت كل التهم التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعي