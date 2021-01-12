ملامح من حياة حنين حسام بعد براءتها.. تسكن في منطقة شعبية واتهمت بالفسق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 9 أشهر من الحبس، إثر فيديوهات صُنفت بكونها مُخلة وتدعو للفجور، قضت محمكة الجنح الاقتصادية المستأنفة، ببراءة فتاة التيك توك، حنين حسام، ومتهمين اثنين آخرين مما هو منسوب إليهم.

أشهر عدة تحولت فيهما فتاة تطبيق التيك توك الشهيرة، إلى محبوسة خلف القضبان، بسبب ما نُسب إليها من تهم متعددة، كان على رأسها التحريض على الفسق، وقيامها ببعض الأفعال المنافية، التي يرفضها المجتمع وتحصلها على المال من وراءها.

حنين حسام صاحبة مقطع «افتحي الكاميرا»، تخرج خلال ساعات إلى النور، بين أحضان والدها ووالدتها التي ساندوها طيلة حبسها، رغم تخلي اصدقائها عنها.

وتستعرض «هن» في السطور التالية جانب من حياتها كالتالي:

من هي حنين حسام؟

طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة.

تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث إنها من مواليد عام 2000.

دخلت عالم الفيديوهات على التيك توك منذ أكثر من 3 سنوات.

والدها موظف من الطبقة المتوسطة - بحسب أحاديث الجيران عنه.

لا تتحرك من منزلها سوى بسيارات «أوبر»، وليس لديها اختلاط بالجيران حتى أن الأغلب لا يعرفها، وفقًا لما ذكره أحد جيران الفتاة، الذي يمتلك محل «تصليح أدوات منزلية» أمام منزلها، لـ«هُن».

تسكن في إحدى المناطق الشعبية بمنطقة شبرا.

يتابعها 5.5 مليون شخص، على تطبيق لايكي، و1.2 مليون شخص على إنستجرام.

تمتلك هاتفين محمول، الأول ماركة Iphone xr أحمر اللون في أسود، وآخران Iphone روز اللون، ولاب توب ماركة Ienovo، فضي اللون.

تسلمت تحويلات من القائمين على تطبيق لايكي، بـ3600 دولار.

تستخدم تلك الأموال في شراء الملابس والهواتف المحمولة، خاصة الآيفون، وأجهزة لاب توب.

استغلت ظروف جائحة «كورونا»، ودعت الفتيات، للاشتراك في وكالة أسستها على تطبيق Llkee، ليلتقينّ فيها بالشباب، عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب حواري خلال فترة العزل، مقابل حصولهنّ على أموال.

تنشر عبر الوكالة فيديوهات ترقص فيها وتغني وبرفقتها أخريات، فضلًا عن تحدثها بطريقة مثيرة.

نشرت من قبل، مقطع صوتي مدته 7 دقائق لممارسة جنسية بين شاب وفتاة، كما نشرت مقطع يرصد خلافها مع يوتيوبر آخر، وتبادلا خلاله الاتهامات الجنسية والشتائم الإباحية.

تطلق على نفسها لقب «هرم مصر الرابع».

لديها الكثير من الأفلام والصور المثيرة على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي.

وقعت المتهمة في قبضة الأمن، يوم 20 أبريل 2020، بشارع المقسي بالساحل حيث اصطحبتها قوات الأمن لديوان الإدارة، وواجهتها بما أسفرت عنه التحريات