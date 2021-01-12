فيديوهات تظهر مواجهة أم سيف لـ مشكلات أسرية.. ووالدها: هوقفك عند حدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلسلة من مقاطع الفيديو المصورة، ظهر خلالها والد اليوتيوبر السورية الشهيرة أم سيف، على موقع يوتيوب، يكشف أسرارا وكواليس من علاقته بها وبوالدتها وشقيقتها نانو.

ظهر والد أم سيف، في مقطع فيديو مرتديًا الكمامة الواقية وفي حالة غضب شديدة بدت من انفعاله وكلامه، إذ قال، «بعتذر إني بطلع عليكم بشكل مفاجئ على اليوتيوب، أنا أبوها لأم سيف اللي طلعت تورجيكوا فيلتها وبيتها، اللي واخداها بـ90 ألف تركي ثانويًا، وعم تقول هاي غرفة أهلي».

واستنكر والد اليوتيوبر حديثها، قائلاً « وين أهلك هدول، أنا أبوكي وبتحداكي إذا بتورجيني أهلك اللي معك..أمك وأبوكي، أخواتك، لسه في فيديوهات تاني وبورجيكي كذباتك».

والد اليوتيوبر يهددها: راح وقفك عند حدك

وبشكل مباشر وجه والد أم سيف تهديدات لها خلال الفيديو، قائلا « أنا راح وقفك عند حدك واللي بتقدري تساويه ساويه».

أم سيف مطلقة وما بترضى تخليني شوف أحفادي

وكشف الوالد عن كون اليوتيوبر لديها 7 أحفاد ولم يستطع رؤيتهم منذ 8 أشهر، «مقلع من طرف الأم والأحفاد، عارفك صاحبة عقل كبير وصيرتي كبش فداء، ببشرك ما راح يصير معي نهائيا لأن معي الله».

والد أم سيف باكيًا: ما عندي مصاري ومرضان

وخلال مقطع فيديو آخر دخل الأب في نوبة بكاء، «ما بحكي شي يسيئ لكرامتك ولا عرضك..اللي بتحكيه عني غلط، أنا ما معي مصاري أكل ولا أشرب، العالم بتتحنن علي، كنت مرضان وعندي التقارير، أنا بتحداكي إنتي وأهلك يا اللي بيسموكي أم سيف، أنا مقلع من طرفها ومن طرف أمها، عايش بالحدائق زلمة كبير وين بيشتغل».

وتابع الأب، «ما بدي يا كي ولا بناشدك ولا عم بشكي..واقفة يا يوتيوبر يا أم 5 ملايين متابع، مطلقة وعندك ولدين أجمعيهم معك، ربنا ينتقم منك، يارب اللي كان فيني يصير فيكي، وبينا المحاكم، إذا بتعرفي الله..اتقي الله بأهلك وبأختك، بتقوليلي واطي..أنا أب ما بريدلك غير كل خير لأنك قطعة منك، أنا أبوكي مو جوز أمك».

وكان أثار مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله اليوتيوبر السورية أم سيف، عبر حسابها على قناتها على يوتيوب، في حالة من التوتر وعليها علامات العنف الجسدي، في مقطع لا يتعدى 30 ثانية، تكشف من خلاله حقيقة اعتزالها الفيديوهات، إذ قالت، «قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض وأحسن سنتين مروا بحياتي السنتين اللي عشتهم معاكو وهالا جه الوقت اللي صار لازم أترك فيه اليوتيوب وأنا معاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب وحابة إنه يكون شغلة.. باي».