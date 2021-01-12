الامارات | لسبب صحي.. خبراء ينصحون بغسل الدمى القماشية بانتظام

شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب صحي.. خبراء ينصحون بغسل الدمى القماشية بانتظام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى خبراء في الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل بتنظيف الدمى القماشية بانتظام، وذلك للقضاء على عث الغبار المنزلي، الذي يستقر بها والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.

ولهذا الغرض تنصح الرابطة بغسل الدمى القماشية في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة 60 مئوية مع استخدام مسحوق غسيل يحتوي على مواد تبييض؛ إذ يساعد ذلك في القضاء على عث الغبار المنزلي.

ويمكن أيضاً وضع الدمى القماشية في المُجمّد في درجة حرارة سالب 18 مئوية لبضع ساعات؛ إذ يسهم ذلك في قتل عث الغبار المنزلي.

وبعد ذلك تغسل الدمى القماشية في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة 30 مئوية لإزالة بقايا وفضلات عث الغبار المنزلي.

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