كورونا اليوم: 5 علامات للسلالة الجديدة لدى الأطفال.. و8 خرافات حول اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

5 علامات للسلالة الجديدة لدى الأطفال والرضع

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، اكتشف خبراء الصحة أن البديل الجديد أكثر قابلية للانتقال من غيره، مشددين على أهمية اكتشاف أي أعراض جديدة لك ولأطفالك.

من المعروف للجميع الأعراض الرئيسية للبالغين ولكن ماذا عن الأطفال والرضع؟.. هذا ما نستعرضه.

الإعياء.

صداع الرأس.

حمى.

التهاب الحلق.

فقدان الشهية.

الفيروس يصبح "طويل الأمد" في هذه المدة

في حين أن أعراض COVID-19 يمكن أن تنتقل من خفيفة إلى شديدة، فقد أصبحت المضاعفات الطبية مشكلة رئيسية في الآونة الأخيرة ومع ذلك، فإن ما كان أكثر صعوبة في فهمه هو المدة التي يستغرقها الفيروس ليصبح طويل الأمد، وفقا لموقع " timesofindia".

كم من الوقت يستغرق COVID-19 ليصبح طويل الأمد؟

نشر المعهد الوطني للصحة والرعاية (NICE) ، من أجل مساعدة الطاقم الطبي على محاربة الأعراض المزمنة لـ كوفيد-19 ، مجموعة الإرشادات الخاصة به.

وفقًا للإرشادات، يُقال إن COVID-19 طويل الأمد "يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا، ولا يتم تفسيره من خلال تشخيص بديل".

أعراض كورونا قد تكون علامات على أن لديك مناعة دائمة

هذه هي العلامات الأربع التي تشير إلى أن الشخص لديه مناعة تدوم لفترة أطول وخطر أقل للإصابة مرة أخرى بـ COVID مقارنة بالآخرين، وفقا لـ timesofindia

الإصابة بحمى لأكثر من أسبوع.

المعاناة من فقدان الشهية.

الإسهال.

تقلصات في المعدة والبطن.

روسيا تتوقع وجود سلالة متحورة

افترض مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لدى بلاده سلالة خاصة بها من الفيروس التاجي على غرار الطفرة البريطانية.

وأشار في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن البلدان الكثيرة كانت قد اكتشفت لديها سلالات للعدوى وهناك بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل حيث تم تسجيل فيروسات متحورة، وقال إن "روسيا لا أسوأ ولا أفضل من بريطانيا. وأراضيها أكبر بكثير. لذلك لا بد أن تكتشف فيها سلالة جديدة، وفقا لروسيا اليوم.

8 خرافات شائعة حول لقاحات كورونا

ما زالت هناك أسئلة ومخاوف بشأن اللقاحات، ومن الطبيعي أن تُثار التساؤلات لدى الناس، مثلما يؤكّد الدكتور تاديوس ستابنبيك، رئيس قسم الالتهابات والمناعة في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، الذي يشير إلى أن هذه اللقاحات "علاجات جديدة" معتبرا أن "من المعقول تماما طرح أسئلة بنّاءة بعقل متفتح في شأنها".

ويطرح الدكتور ستابنبيك بعض الأسئلة والمخاوف والخرافات الشائعة، التي ظهرت حول لقاحات كورونا، لا سيما لقاحات الجيل الجديد القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، ساعيا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفق لـ"د ب أ".

الخرافة الأولى: لا يمكن الوثوق بلقاحات كورونا؛ لأنه جرى التعجيل بها

الخرافة الثانية: اللقاح يعطي متلقيه فيروس كورونا المستجد

الخرافة الثالثة: محتويات اللقاحات مجهولة

الخرافة الرابعة: اللقاحات ستغيّر الحمض النووي لمتلقيها

الخرافة الخامسة: من أصيب بفيروس كورونا المستجد لن يستفيد من اللقاح

الخرافة السادسة: ارتفاع معدل النجاة من فيروس كورونا المستجد يعني عدم الحاجة إلى اللقاح

الخرافة السابعة: بمجرد الحصول على اللقاح لن أضطر إلى ارتداء الكمامة أو القلق حيال التباعد الجسدي

الخرافة الثامنة: بعد أن وُجدت اللقاحات ستنتهي الجائحة قريبا جدا