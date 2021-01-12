احذر.. حبس النفس تجنبا للعدوى قد يزيد من خطر الإصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر باحثون في المعهد الدولي للتكنولوجيا (IIT) Madras من حبس الأنفاس لتجنب استنشاق القطرات المصابة بعدوى كورونا، كاشفين أن تلك العادة قد تزيد من فرص الإصابة بكورونا، بعد زيادة عملية نقل القطرات المحملة بالفيروسات إلى عمق الرئتين، وفقًا لموقع "thehealthsite".

وفي الدراسة المعملية، وجد باحثو المعهد الدولي للتكنولوجيا أن التردد المنخفض للتنفس يزيد من وقت بقاء الفيروس وبالتالي فرص ترسبه في الرئتين وبالتالي الإصابة، بالإضافة إلى ذلك فإن بنية الرئة متعددة المقاييس لها تأثير كبير على قابلية الشخص للإصابة بـ Covid-19.

واستخدم فريق البحث في دراستهم الهباء الجوي الفلوري لتتبع حركة وترسب الجزيئات في الشعيرات الدموية بحجم يتراوح من 0.3 إلى 2 ملم والتي تغطي نطاق أقطار القصبات، فوجدوا أن ترسب الجسيمات يتناسب عكسيا مع نسبة العرض إلى الارتفاع من الشعيرات الدموية، ما يعني أنه من المحتمل أن تترسب القطيرات في القصيبات الطويلة.

تجنب استنشاق القطرات المصابة

أشارت العديد من التقارير العلمية إلى أن فيروس كورونا، يمكن أن يظل معديًا لساعات في الهباء الجوي، يتم إطلاق الآلاف من هذه القطيرات الصغيرة أثناء الأنشطة اليومية مثل التحدث والتنفس والسعال.

وبناءً على هذه التقارير، توصي الوكالات الصحية الدولية، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، بالحفاظ على مسافة من ثلاثة إلى ستة أقدام بين الأشخاص لتقليل فرص انتقال فيروس كورونا، المستند إلى الهباء الجوي، وإلى جانب التباعد الجسدي، توصي الإرشادات الصادرة عن هذه الوكالات أيضًا بارتداء قناع، والحفاظ على تهوية الغرف جيدًا، وتجنب الازدحام، وتنظيف اليدين، والسعال في كوع أو منديل مثني لتقليل فرص الإصابة .