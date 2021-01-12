فيروس كورونا: ما هي المدة التي يستغرقها كوفيد-19 ليصبح "طويل الأمد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ اندلاع فيروس كورونا، ظهرت العديد من الدراسات الجديدة لأعراض COVID-19 إلى الآثار طويلة المدى، يبدو أن كل شيء قد أثر على حياة الناس وأنشطتهم اليومية.

في حين أن أعراض COVID-19 يمكن أن تنتقل من خفيفة إلى شديدة، فقد أصبحت المضاعفات الطبية مشكلة رئيسية في الآونة الأخيرة ومع ذلك، فإن ما كان أكثر صعوبة في فهمه هو المدة التي يستغرقها الفيروس ليصبح طويل الأمد، وفقا لموقع " timesofindia".

أكثر أعراض مرض كوفيد -19 شيوعًا

مع ظهور SARS-CoV-2، كان الناس يعانون من أعراض متنوعة ومختلفة، على الرغم من استمرار القائمة في الزيادة والتوسع، إلا أن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لـ COVID-19

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

فترة حضانة كورونا

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، يمكن أن تمتد فترة الحضانة، وهي الفترة بين تعرض الشخص لأول مرة للفيروس إلى الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، إلى 14 يومًا، بمتوسط وقت 4 -5 ايام.

وفقًا للدراسة، فإن 97.5 ٪ من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 والذين ظهرت عليهم الأعراض سوف يفعلون ذلك في غضون 11.5 يوم.

كم من الوقت يستغرق COVID-19 ليصبح طويل الأمد؟

نشر المعهد الوطني للصحة والرعاية (NICE)، من أجل مساعدة الطاقم الطبي على محاربة الأعراض المزمنة لـ كوفيد-19، مجموعة الإرشادات الخاصة به.

وفقًا للإرشادات، يُقال إن COVID-19 طويل الأمد "يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا، ولا يتم تفسيره من خلال تشخيص بديل".

كيف تحدد ما إذا كان لديك كوفيد طويل أم لا؟

في حين أنه من المهم فهم الإطار الزمني الذي يستغرقه كورونا ليصبح سيناريو كوفيد طويلًا، فمن المهم أيضًا لكل منا تحديد علامات COVID الطويلة، حتى يتم التعامل معها بكفاءة.

ومع ذلك، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها حتى بعد التعافي من المرض.

- ضباب الدماغ.

- صداع الراس.

- إعياء.

-آلام في الصدر.