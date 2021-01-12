فساتين سهرة بألوان حيادية من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - لا شك في أن مهمة اختيار اللون المفضل لفستان السهرة لن تكون سهلة مع وجود الكمّ الهائل من صيحات الموضة التي برزت مؤخرًا، وعلى الرغم من ذلك تفضل الكثيرات من النجمات اللجوء إلى الألوان الحيادية كالأبيض والأسود؛ لكونها لم تَغِبْ يومًا عن ساحة الموضة، ومن أبرز خياراتهن رصدنا لكُنّ أفضل اختيارات النجمات والتصميمات ؛ لتتمتعن بمظهر مميز وفريد من نوعه.



فساتين أنثوية من كارمن سليمان



كارمن سليمان، مغنية مصرية فازت بلقب نجمة العرب من برنامج أراب أيدل، وتميزت بتقديم العديد من الأغاني التي لاقت رواجًا مميزًا لدى الجمهور العربي، ولأنها تتألق في حفلاتها وإطلالاتها اليومية بمظهر أنيق وبتصميمات مناسبة لها وللنساء العربيات، فسنلهمك من وحيها إطلالتين للسهرة بألوان حيادية؛ حيث تأنقت بفستان أبيض منفوش مصمم بدون أكمام وبحزام مزين بفصوص صغيرة ومحدِّد للخصر، وأكملته بطقم من الألماس المزين بحجر أزرق مميز، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل، ولجأت للمكياج الزهري للمسة أنثوية.

وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ فستانًا أسود من المخمل الضيق المصمم بفتحة السبعة في الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بقلادة ضخمة فضية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الويفي المنسدل مع المكياج البرونزي.

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إطلالة مميزة لريا أبي راشد



على الرغم من أن اللون الأبيض هو اللون الأبرز لفساتين الزفاف، فإن الأبيض يبدو رائعًا في فساتين السهرة، وقد كان حاضرًا بقوة في خطوط الموضة، لذا ظهرت المذيعة اللبنانية ومقدمة البرامج والصحفية في قناة إم بي سي، ريا أبي راشد، بفستان أبيض مميز صُمم بكتف واحد مرفوع وبقَصَّة مستقيمة تملأها الفصوص الصغيرة الفضية، وزينت مظهرها بأقراط وخاتم ضخمين باللون الفضي المزين بحجر أخضر في المنتصف، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الأحمر الناعم.

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خيارات الفساتين السوداء من أمينة خليل



لفساتين عصرية باللون الأسود، يمكنك أن تستوحي عدة خيارات من الممثلة المصرية أمينة خليل؛ حيث أطلت بفستان أسود مزين بأكمام عصرية من الريش، وزُين التصميم بأكمله باللمعة الزهرية والزرقاء للمسة مميزة، وسرحت شعرها بتسريحة الويفي المرفوع ذي الخصلة الجانبية والمكياج المشمشي.

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وفي الإطلالة الثانية اختارت فستانًا أسود مكسوًّا باللمعة ومصممًا بأكمام طويلة عصرية مكشوفة من أحد الكتفين، وزينت مظهرها بطقم من المجوهرات الفضية، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الزهري.

أما في الخيار الثالث فقد نسقت فستانًا طويلًا مصممًا بقماش شفاف في الكتفين وبفصوص ناعمة في منطقة الصدر والبطن، مع فتحة جانبية من الأسفل، وأكملت مظهرها بحقيبة ذهبية مستطيلة ومجوهرات مميزة، وسرحت شعرها بذيل الحصان للمسة شبابية.

