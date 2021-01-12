أفكار لتنسيق العبايات الناعمة من مريم التميمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - اعتمدت مدونة الموضة مريم التميمي على العديد من التنسيقات اليومية الناعمة بالعبايات ذات التصميمات البسيطة، فهي من القطع الأساسية في خزانة كل النساء العربيات، ولكن تبقى الإكسسوارات البسيطة من الأشياء التي تميِّز كل إطلالة عن الأخرى، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من أجدد عبايات مريم التميمي بالتنسيقات الناعمة؛ لتختاري الأقرب منها إلى ذوقكِ.



تنسيق العبايات الكحلية من مريم التميمي

تنسيق العبايات الكحلية من مريم التميمي



اعتمدت مريم التميمي على العبايات الكحلية الناعمة في مظهرها اليومي، ونسقته مع الإكسسوارات البسيطة لخيار ناعم ومتجدد، فتأنقت في إحدى إطلالاتها بعباية كحلية مصممة بمطاط في أطراف الأكمام، مع حقيبة سوداء وحذاء رمادي ذي كعب قصير وساعة فضية لزي يومي بسيط، وفي خيار مناسب للمناسبات البسيطة تزينت بعباية كحلية مطرزة بفصوص لامعة في الجانبين والأكمام مع فستان أبيض وحذاء أبيض بكعب، مع حقيبة سوداء من علامة شانيل، وتجملت بإسورة وساعة فضيين لخيار مميز.

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العبايات ذات الألوان الأحادية من مريم التميمي

العبايات ذات الألوان الأحادية من مريم التميمي



تفضِّل الكثيرات من الفتيات الشابات في مظهرهن اليومي اللجوء للعبايات ذات اللون الأحادي لخيار ناعم ويومي، ومنهن مريم التميمي، التي أطلت بعباية بيضاء مصممة بقماش مميز مع إسورة ذهبية وحقيبة سوداء من علامة ديور لخيار حيادي ناعم، وظهرت بعباية بيج أكملتها بحقيبة بيضاء مزينة بالذهبي مع حذاء أبيض مصمم بعدة خطوط، مع إسورة من علامة فان كليف، كما ارتدَتْ عباية بنية مصممة بأكمام الجرس مع فستان بني، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض ذي كعب وحقيبة صغيرة بيضاء، واختارت عباية رمادية مزينة بعدة خطوط، مع حقيبة سوداء من الجلد مصممة بخطوط مميزة مع حذاء أبيض.



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مريم التميمي بعبايات مطبعة ومطرزة

مريم التميمي بعبايات مطبعة ومطرزة



اختارت مريم التميمي الكثير من العبايات المطبعة والمطرزة، ونسقتها بأسلوب احترافي ناعم؛ حيث تألقت بعباية سوداء مطرزة بالفصوص اللامعة مع إكسسوارات فضية لليد وحذاء فضي بسيط، وفي إطلالة أخرى تجملت بعباية بنية مطرزة بخطوط بنية مع فستان بني واسع، وأكملت مظهرها بحذاء بني وإكسسوارات فضية لليد مع حقيبة سوداء من علامة شانيل، وفي إطلالة شبابية ظهرت بعباية زهرية مطبعة بالأسود والبني، وأكملتها بحجاب بني وحذاء ذهبي ناعم مع حقيبة سوداء وإكسسوارات يد فضية من علامة فان كليف.



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