4 طرق بسيطة لعمل ديتوكس البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - ديتوكس البشرة، أو إزالة السموم من الجلد، خطوة ضرورية جداً بين الحين والآخر، لا سيما بعد فترة الأعياد والمناسبات، حيث يتعرض الجسم لمستويات عالية من الغلوكوز (السكر)، الذي يعمل على إبطاء عملية إنتاج الكولاجين وبروتينات الإيلاستين في الجلد، إضافة الى فقدان مرونة البشرة، وزيادة إفراز الدهون والزيوت على البشرة، وجفاف البشرة... تفادياً لهذه المشاكل كلها، نرصد لك 4 طرق بسيطة لعمل ديتوكس للبشرة لإزالة كافة السموم منها.



1- تنظيف البشرة المزدوج

CeraVe hydrating cleanser



يعد تنظيف البشرة مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، وسيلة فعالة لإزالة كل آثار المكياج والشوائب والملوثات من الجلد. لكن هذه الخطوة ليست كافية عند القيام بديتوكس البشرة، الذي يتطلب تطهيراً وتنظيفاً عميقين لمسامات البشرة، يعملين على إذابة كل الأوساخ والسموم من أعماق الجلد وإزالتها بشكل نهائي. بالتالي، أنت بحاجة الى منظف للوجه يعمل على تقشير وتنظيف البشرة في الوقت نفسه. ننصحك بتجربة CeraVe hydrating cleanser، فهو يشتمل على ثلاثة سيراميدات أساسية تغذي البشرة، أثناء عملية تنظيف وتطهير البشرة، وعلى حمض البولي هيدروكسي الذي يقشر البشرة بلطف ويعمل على تفتيح لونها من دون المساس بوظيفة الحاجز الواقي.

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2- مضادات الأكسدة

Retinol Youth Renewal Serum by Murad



تساعدك إضافة مضادات الأكسدة، مثل الفيتامين سي، الى روتين العناية ببشرتك، في تنشيط البشرة وتجديدها وإزالة السموم منها، وأيضاً تحفيز عملية إنتاج الكولاجين، ومقاومة الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة الالتهابية، مما يمنحك بشرة أكثر حيوية وإشراقة. بإمكانك تجربة سيروم الوجه Retinol Youth Renewal Serum by Murad، فهو غني بالريتينول وحمض الهيالورونيك، اللذين يحفزان الكولاجين ويعززان مرونة وترطيب البشرة ويساعدان في توحيد لون البشرة وتقليل الالتهاب، والتقليل من التجاعيد... مما يعيد الى البشرة الشباب والحيوية.

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3- نظام غذائي سليم

L’Oréal Paris Revitalift Filler Hyaluronic Acid Serum



إذا كنت ترغبين في بشرة مشرقة وخالية من السموم، فلا بد من اتباع نظام غذائي سليم تبتعدين خلاله عن الشوكولاتة، والأطعمة الغنية بالملح والمأكولات الدهنية... فالنظام الغذائي الصحي مهم جداً لصحة وتوازن البشرة، فصحة الأمعاء من صحة الجلد. إضافة الى أن شرب الكثير من الماء خلال النهار، يساهم في ترطيب خلايا الجلد بشكل جيد، مما يطرد السموم من الجسم والبشرة في آن، ويزيد من مرونة الجلد. كذلك، ابحثي عن الكريمات المرطبة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، والتي تساعد في ترطيب البشرة وإصلاح حاجز الجلد. بإمكانك تجربة L’Oréal Paris Revitalift Filler Hyaluronic Acid Serum.

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4- إعطاء الأولوية للنوم

إعطاء الأولوية للنوم



يعتبر إهمال روتين النوم المنتظم خبراً سيئاً للبشرة. فعندما تنامين بشكل جيد، تجدد بشرتك نفسها وتستبدل الخلايا التالفة والميتة بخلايا جديدة، كما يزيد تدفق الدم الى الجلد وتعزيز الكولاجين والإيلاستين في البشرة. إضافة الى ذلك، يساهم النوم في إراحة البشرة وطرد السموم من الجلد، واستعادة نضارة وحيوية البشرة بشكل طبيعي.

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