فوائد زيت اللبان لنضارة بشرة المرأة السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - زيت اللبان أو زيت اللبان، كان قديمًا أغلى من الذهب، لما يتمتّع به من فوائد صحية وجمالية هائلة. حتى أنّه في السابق، كان زيت اللبان يتوافر في كل بيت عربي، فيما انتشرت اليوم استخداماته الجمالية في كل العالم، حتى بات يُعتبَر من الكنوز في عالم العناية بالبشرة.

في هذا التقرير، نعرّفك في موقع الخليج 365.نت إلى فوائد زيت اللبان للعناية بالبشرة،وتحديدًا لبشرة المرأة السعودية.

يحتوي زيت اللبان العطري على العديد من الفوائد الجمالية التي تترك البشرة في حالة رائعة. إذ يحتوي على مضادات الالتهاب، ما يجعله رائعًا في مكافحة حَب الشباب، وشيخوخة البشرة. كما أنه مضاد للبكتيريا ويكافح الندوب، فيجعل بشرتكِ تبدو أكثر جمالًا من أيّ وقت مضى!

خلطات منزلية من زيت اللبان للبشرة:

اللبان

خلطة منزلية من زيت اللبان لبشرة ندية: يمكنكِ تحضير ماسك منزلي يمنحكِ بشرة ناعمة وليّنة ونضرة.

يكفي مزج ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وقطرة واحدة من زيت اللبان العطري، مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان. امزجي الخليط جيّدًا ليصبح متماسكًا، ثم طبّقيه على بشرتكِ واتركيه مدة 15 دقيقة. بعدها اغسليه بالماء الفاتر وجفّفي وجهكِ باستخدم منشفة نظيفة، وبحركات ضغط خفيفة، واستمتعي ببشرة ناعمة وليّنة ونضرة.

مضاد للبثور الملتهبة: يحتوي زيت اللبان أو زيت اللبان العطري على مادة طبيعية مبيدة للجراثيم. هذه الميزة تجعله قادرًا على مكافحة البثور الملتهبة وحب الشباب.

للاستفادة من مزايا زيت اللبان في مكافحة البثور الملتهبة، يمكنكِ تطبيقه مباشرة على بشرتكِ. استخدمي عود القطن المغمّس بالزيت ، ثمّ طبّقيه على البثور الملتهبة. احرصي على استخدام عود قطن نظيف لكلّ منطقة، فلا تنقلي العود نفسه من بقعة ملتهبة إلى أخرى.

القضاء على الندوب: واحدة من أهم الأسباب التي تجعل الناس يستخدمون زيت اللبان العطري للبشرة، هو قدرته المذهلة على مكافحة الندوب، وآثار البثور وحَب الشباب، بمعدل أسرع بسبب قدرته على تجديد خلايا الجلد.

لـتخفيف الندوب تدريجيًّا، أضيفي قطرة إلى قطرتَيْن من زيت اللبان الأساسي على إصبعكِ وضعيها على الندبة. ثم باستخدام اصبعَيْن افركي الزيت بقوة في الاتجاه المعاكس. تساعد هذه الطريقة في تكسير نسيج الندبة. طبّقي هذا العلاج الموضعي ثلاث مرات في الأسبوع.

مكافحة الشيخوخة المبكّرة للبشرة: يُعتبَر من أفضل الزيوت الأساسية للبشرة المسنّة. يتمتّع زيت اللبان بخصائص تكافح شيخوخة البشرة عبر قدرته على القضاء على الجذور الحرّة التي تسبّب رسم الخطوط على البشرة.

كريم مضاد للشيخوخة: يمكنكِ تحضير كريم منزلي مضاد للشيخوخة عن طريق الجمع بين زبدة الشيا المخفوقة وقطرات قليلة من زيت اللافندر (الخزامى) الأساسي، وزيت إبرة الراعي العطري، وزيت اللبان.

البشرة الدهنية: العناية بالبشرة الدهنية أمر دقيق. يُعتبَر رائعًا للبشرة الدهنية، إذ إنّه مادة قابضة طبيعيّة تساهم في تنظيم نسبة الإفرازات الدهنية، وتقليص حجم المسام. بات بإمكانكِ التحكّم بالإفرازات الدهنية عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت البخور أو الخزامى لغسول الوجه الخاص بكِ.

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