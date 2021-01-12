أفضل العطور للجريئات فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - العطر هو الوسيلة الأسرع لترك انطباع مميز لدى الآخرين. وتهوى نساء كثيرات العطور العالمية ذات الروائح القوية والمميزة التي تعبر عن شخصيتهن الجريئة والقوية، والتي تترك أثراً لا يُنسى أينما تواجدن.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من العطور النسائية ذات الرائحة الثقيلة والمركزة للجريئات فقط.



Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum

Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum



يمزج هذا العطر الصادر حديثاً بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل، وهي نغمات قوية ومركزة جعلت رائحته مميزة وجذابة، ودافئة، وهو من أفضل العطور العالمية لهواة الروائح القوية التي تترك أثراً في كل مكان.

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Tom Ford Ombré Leather Eau de Parfum

Ombré Leather Eau de Parfum من توم فورد



إنه عطر دافئ وحار، يعد من أفخم وأرقى العطور العالمية، وكغيره من عطور توم فورد سيمنحك هذا العطر رائحة مميزة تدوم لساعات طويلة. تعتمد تركيبته على رائحة الجلد الأسود الغني ممزوجاً بروائح الباتشولي ونجيل الهند والأزهار والعنبر والطحالب. وهو يناسب جداً صاحبات الشخصية القوية اللواتي يفرضن نفسهن أينما حللن.

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Gucci The Eyes Of The Tiger Eau De Parfum

Gucci The Eyes Of The Tiger Eau De Parfum



رائحة هذا العطر مستوحاة من عيون النمر، وهو يرتكز بشكل أساسي على نغمات الفانيليا والتونكا، اللذين يرمزان الى الخطر والحساسية، وهما العنصران المتباينان لجوهر النمر. إنه عطر آخاذ يستحق التجربة من قبل النساء التي تغريهن الروائح الحلوة المركزة والقوية.

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Versace Dylan Turquoise Eau De Toilette

Versace Dylan Turquoise Eau De Toilette



إنه عطر حسيّ مغرٍ صادر حديثاً من دار فيرساتشي Versace، يمزج بين نغمات منعشة ومركزة في الوقت نفسه، في مقدمها: اليوسفي، الليمون، الياسمين والمسك. رائحة هذا العطر الرائعة ستأسرك من الاستخدام الأول، وهي تدوم لساعات طويلة. وهو يعد خياراً رائعاً لمحبات نغمات الحمضيات والأزهار الفواحة.

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Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense

Jo Malone London Cypress & Grapevine Cologne Intense



إنه أحد العطور الأكثر حسية ودفئاً وراحة. فهو يشتمل على نغمات تبث شعوراً بالدفء عند الرشة الأولى منه، من أبرزها السرو والعنب والطحالب والعنبر وخشب الأرز ونجيل الهند. وهو بالتأكيد من أفضل الخيارات لمحبات العطور الثقيلة والجريئة.

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Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De Parfum Absolue

Narciso Rodriguez Pure Musc Eau De Parfum Absolue



إنه عطر شرقي – زهري، تم إصداره حديثاً، وهو يمزج بين مجموعة من النغمات المميزة التي تدوم رائحتها طويلاً لتوفر لك رائحة تأسر القلوب، وهي الياسمين واليلانغ يلانغ والمسك وخشب الأرز.

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