هيا مرعشلي تثير الجدل بملابسها الجريئة: «أنتي مش بردانة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صورة جديدة نشرتها الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، عبر حسابيها الرسميين على موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، صاحبتها حالة واسعة من الجدل، إذ ظهرت مرتدية أزياء جريئة ومكشوفة، أثناء تواجدها في المنزل.

إطلالة هيا مرعشلي المثيرة للجدل

وارتدت هيا مرعشلي، أزياء «أوف شولدرز» باللون الأحمر، منقوشة، وبأكمام طويلة، فضلا عن توب أسود بحمالات رفيعة، وهوت شورت أسود اللون، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية ومكياج صباحي بسيط يعتمد على الروج الأحمر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وسط آلاف التعليقات، أبرزها: «هو أنتي مش بردانة، ولا الشتاء مجاش عندهم، اللبس صيفي ومكشوف جدا»، و«صارت الفنانات تتنافس على الإطلالات واستعراض المفاتن، بدلا من التركيز في الأعمال الفنية»، و«هيا جميلة الجميلات.. وملكة جمال»، و«الملابس جريئة ومكشوفة للغاية».

واضطرت الفنانة السورية الشابة، في النهاية إلى حذف تلك الصورة من حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقتها من الجمهور.

إطلالات هيا مرعشلي المثيرة للجدل

ظهرت الفنانة هيا مرعشلي، بالعديد من الأزياء الجريئة، خلال جلسات التصوير التي تشاركها مع جمهورها من حين إلى آخر، أو من خلال توثيق يومياتها عبر حساباتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام.

وأطلت الفنانة الشابة، بفستان متعدد الألوان أوف شولدرز، يكشف عن كتفها، فضلا عن أنه مكشوف الصدر، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وأطلت بصحبة صديقتها بملابس بحر جريئة ومكشوفة، معتمدة على «نو ميكاب»، فضلا عن جلسات التصوير التي تظهر خلالها بوضعيات جريئة تستعرض خلالها أنوثتها، ما يتسبب في إثارة الجدل بين المعجب بجرائتها وجمالها والمنتقد لها، ومن أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «كل لبس جريء أكتر من اللي قبله»، و«صار التنافس بين الفنانات على فوتوسيشن أكتر من الأفلام والمسلسلات».