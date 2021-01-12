في ذكرى وفاة «ماما نونة».. قصة حب كريمة مختار ونور الدمرداش: كان بيضحكني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعجب به كباقي الفتيات التي يُغرمن به كونه شابًا وسيمًا على الرغم من كونه الصديق المقرب للعائلة، إلا فكانت تشعر ببعض الخوف تجاهه ولا تنظر إليه ولا تفكر به، فلم تُغرها «بدلة الضابط» مثلما هو الحال عند بعض الفتيات، فكانت كريمة مختار، تهتم فقط بمجالها وعملها في مجال الإذاعة، فضلًا عن تجارب لم تكن موفقة حينما تمت خطبتها عدة مرات، لكن القدر لعب لعبته لتقع في غرام الفنان والضابط نور الدمرداش، ليبقى حب حياتها.

ويتزامن اليوم 12 يناير، الذكرى الرابعة على وفاة الفنانة كريمة مختار، ويُقدم هُن لقطات من علاقتها بالفنان نور الدمرداش، خلال السطور التالية.

بدأ الانجذاب يحدث شيئًا فشيئا أثناء دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، انحسرت علاقتهما في حدود الزمالة، وتجدد اللقاء فيما بعد بعمل إذاعي جمع بينهما، باسم «عصابة اليد السوداء».

تم تسجيل العمل الإذاعي في الإسكندرية، حيث بدءا في التقرب والتودد لبعضهما البعض، وبالرغم من رفضها الزواج منه في البداية وعزوفها عن الارتباط، الإ أن الأمر اختلف بعد ذلك.

«كنت أخاف ألا أعمل في مجالي فتنتهي الزيجة»، تتحدث الفنانة الراحلة كريمة مختار، عن بداية علاقتها مع الفنان نور الدمرداش، خلال إحدى البرامج، إذ قالت «عندما كان يتحدث معي نور الدمرداش كنت أضحك ولا أعلم لماذا أضحك».

وأضافت ماما نونة، «عندما تقدم لي كنت أنوي الخروج من المنزل حتى لا أقابله، ولكنني عندما رأيت والدته شعرت أنه لا بد أن هذه الإنسانة ربت رجلا جيدا وليس الشخص الذي تحبه الفتيات الذي كنت أخشاه، فجلست معه وتمت الزيجة».

وأسفرت هذة الزيجة عن 4 أبناء وهم شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.