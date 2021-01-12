أغرب الحكايات من دفتر مأذون.. «جوازة انتهت بعد 3 أيام وعريس خطب واتجوز في نفس اليوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زيجات غريبة مرت أمام عين إسلام الشربيني، مأزون شرعي، لولا أنه كان شاهدًا عليها لما صدقها حسب وصفه، إذ بعريس عقد زواجه ثاني يوم في الشهر وطلبه للطلاق بعد ثلاث أيام فقط، وشخص طلب من عروسة بموصفات تعجيزية حسب قوله ووصل لها بمساعدة شقيقته وأخبره أنه وجدها فقرر عقد الزواج في نفس اليوم.

أغرب حكايات المأذون الشرعي

يحكي «الشربيني»، أن هناك العديد من المواقف الغريبة التي شاهدها طوال فترة عمله كمأزون، مؤكدًا أن قبل شهور قليلة تلقى مكالمة من شخص يطلب منه عروسة ولكن بشرط أن تكون فائقة الجمال ومتدينة ومطلقة أو أرملة: «قعدت أضحك وقلتله أبشر بخير ومش في دماغي أشوفله عروسة لأن مواصفاته غريبة، بالليل بتكلم مع أختي وبحكيلها على الموقف ده وطلبات الراجل ده، ضحكت هي كمان وقالتلي ايه رأيك أن عروسته عندي».

بالفعل حصل على رقم هاتفها وأخبرها بطلب الزوج ورحبت به واصطحب العريس لزيارتها في صباح اليوم التالي: «والمفاجأة أن زواجهم تم في نفس اليوم بعد صلاة العشاء على إيديا وربنا كرمهم في نفس اليوم بشقة مفروشة فيها كل حاجة»، لافتة إلى أن هناك زيجة أخرى لمهندس طلب الزواج من طبيبة في مدينة الشيخ زايد واتفق والدها مع العريس على قائمة معينة وطلب أن يمضي عليها وقال أنه لن يجعله يمضي عليها الآن لأنه «بيشتري راجل» ولكن تم الطلاق بعد ثلاثة أيام بسبب الخلافات على الجهاز.

يوثق تلك الزيجة التي لا تمر عليه إلا نادرًا كي يرويها للآخرين من باب النصح وإدخال السرور على قلوبهم، مؤكدًا أن الزواج أساسه التفاهم والقبول وأبغض الحلال عند الله الطلاق: «مبحبش أطلب في طلاق خالص وبحاول أقدم فيديوهات نصح للمقبولين على الزواج عشان يبدأوا حياتهم صح».

وأضاف لـ«هن»، أنه كان يعرف شخصا آخر أيضًا تزوج لمدة ثلاثة سنوات وزوجته أقامت ضد قضايا في المحاكم دون علمه: «قالي عايشة معايا ومعانا ابننا ومعرفش»، لافتًا إلى أنها لم تتركه وظلت تطارده حتى طلقها وتزوج من أخرى.