الامارات | ألمانيا.. تفكيك "أوسع" موقع للبيع في العالم على "الإنترنت المظلم"

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تفكيك "أوسع" موقع للبيع في العالم على "الإنترنت المظلم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة في كوبلنتس غرب ألمانيا عن تفكيك "أوسع" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملة المزورة على "الإنترنت المظلم" (دارك ويب). وأضافت النيابة العامة في بيان أنه تم إلقاء القبض على مشغّل الموقع الذي عرف عنه المحققون بأنه "أوسع" موقع للبيع في العالم، وهو أسترالي عمره 34 عاما، على الحدود الألمانية الدنماركية. ووضع قيد الاعتقال الاحتياطي. وتابعت النيابة أن "أكثر من عشرين خادما في مولدافيا وأوكرانيا ضبطت أيضا".

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى "أشهر" مع شرطيين من جهاز التحقيقات الجنائية المركزي في اولدنبرغ. وساهم في التحقيقات أيضا شرطيون من عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا واوكرانيا.

بحسب نيابة كوبلنتس فان المنصة فككت الاثنين بعد توقيف الخوادم.

بالنسبة للمحققين فان موقع "دارك ماركت" كان "بدون أي شك أكبر سوق في العالم على دارك ويب مع حوالى 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع". وتابعت النيابة ان "320 ألف صفقة تمت فيه على الأقل" عبر العملات الرقمية بتكوين ومونيرو بقيمة إجمالية يمكن أن تصل الى 140 مليون يورو. وكانت هذه المنصة "تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع" كما أوضحت النيابة. وكان يباع أيضا على الموقع "عملات مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة او مزورة وبطاقات هواتف نقالة لا تعرف عن المستخدم" او حتى فيروسات معلوماتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news