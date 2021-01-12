شعار الفتيات في زمن كورونا.. وداعا للروج ومرحبا بقلم الكحل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتجه أنظار الفتيات إلى قلم الكحل كبديل إجباري عن أحمر الشفاه بعدما فرضت جائحة كورونا الملايين حول العالم الالتزام بـ«الكمامة الطبية»، ليسقط أحمر الشفاه من حسابات البنات، ويتجهن إلى مكياج العيون، لإبراز جمالهن.

وبحسب ما ذكره موقع «packagingstrategies»، فإن مستحضرات تجميل العيون ارتفعت مبيعاتها أكثر من الضعف، بنسبة 204٪ خلال منتصف عام 2020 من ناحية أخرى كان أحمر الشفاه ضحية مبكرة للوباء، حيث انخفضت مبيعاته في إحدى الماركات العالمية حول العالم، بنسبة 15٪ وانخفضت الأسعار بنسبة 28٪ خلال منتصف العام الماضي.

وبحسب دراسة استقصائية أجرتها Euromonitor أكدت أنه يسعى 30٪ من المستهلكين إلى الحصول على مستحضرات تجميل ملونة مخصصة للعيون، لإبراز تلك المنطقة مع الكمامات الطبية.

مكياج فيروس كورونا

ومع ارتفاع أعداد الإصابات بالموجة الأولى، قررت العديد من خبيرات التجميل تطبيق مكياج فيروس كورونا المستجد، حيث وثقت إحداهن مكياج يتماشى مع الكمامة الطبية، فكان عبارة عن نطبيق الكونسيلر وكريم أساس، حول العيون، مع البلاشر والهايلايتر، الذي ظهر فوق الكمامة، ولن تتغافل عن مكياج العيون «السموكي»، والذي بدوره أبرز ملامحها مع آيشادو وآيلاينر.

وأثارت خبيرة تجميل عراقية تدعى فاطمة الديوان، الجدل بين متابعيها، بعدما نشرت مقطع فيديو أوضحت من خلاله كيفية وضع مساحيق التجميل مع الكمامة، على النحو الآتي: