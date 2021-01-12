مرتدية شورت.. داليا مصطفى بإطلالة جريئة لأول مرة: إيه رأيكم؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشارك داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية وخلال حضورها الفاعليات الفنية، إلا أن ظهورها بملابس جريئة أمر لم تعتاد عليه، ولكنها ظهرت بـ شورت جلد في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

داليا مصطفى بـ شورت

خضعت الفنانة داليا مصطفى لجلسة تصوير جديدة، شاركت تفاصيلها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ارتدت داليا مصطفى ملابس شتوية من الجلد، مكونة من «شورت»، من اللون الأسود، جلد بفيونكة، وعليه كورون أسود شفاف، وبليزر أسود، وتوب أسود، وتركت داليا شعرها منسدلا «ليس»، وبدا رائعا بلونه البني، مع ماكياج سموكي، وروج داكن، ونسقت ملابسها مع بووت طويل من اللون الأسود.

وأرفقت داليا صورتها بتعليق، «أحدث جلسة تصوير ليا، إيه رأيكم؟»، وشاركها في التعليقات عدد كبير من المتابعين، والذين أعجبوا باللوك وكان من بين التعليقات، «قمراية يا داليا ربنا يسعدك»، و«الله أكبر عليكي قمر يا داليا»، و«إيه الجمال ده».

الصور التي نشرتها داليا مصطفى من تصوير سيف عبده، تنسيق الإطلالة حسن مصطفى، الماكياج بلمسات عهود، أما الشعر فهو من تصفيف أنس.

واعتادت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وذلك عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الصور الخاسة باللوك، والمظهر وجلسات التصوير الجديدة، وكذلك لقطات من حايتها اليومية.

وكان آخر حديث لـ داليا مصطفى خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قالت فيه إنها بعدما كبرت شعرت بنوع من النضج العقلي والجسدي والفني، مما يُعطي ثقة للشخصية، فالمسؤولية تجعلها أكثر ضجًا، مشيرة إلى أنها وهي صغيرة كانت عفوية وشقية للغاية وكانت «تخينة ومكلبظة أوي».