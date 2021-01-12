أعراض سلالة كورونا الجديدة: 5 علامات رئيسية يجب اكتشافها عند البالغين والأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن تسببت السلالة الجديدة من كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا، بالارتفاع الهائل في حالات الإصابة، يواصل العلماء سعيهم لتحديد الأعراض ودرء المخاطر.

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، اكتشف خبراء الصحة أن البديل الجديد أكثر قابلية للانتقال من غيره، مشددين على أهمية اكتشاف أي أعراض جديدة لك ولأطفالك، من المعروف للجميع الأعراض الرئيسية للبالغين ولكن ماذا عن الأطفال والرضع؟.. هذا ما نستعرضه.

الإعياء

يعد التعب أحد الأعراض الرئيسية لدى الأطفال المصابين، إذ كشفت البيانات أن 55% من الأطفال يعانون من الإرهاق، بينما لدى الرضع، يمكن أن يكشف هذا عن نفسه في نوبات الغضب والبكاء.

وقال الدكتور ريتشارد واتكينز، طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الطب في جامعة نورث إيست أوهايو الطبية: "يتعلق الأمر بمواد تسمى السيتوكينات التي ينتجها الجهاز المناعي عند تعرضه للهجوم، تشير هذه السيتوكينات لجسمك إلى أن الوقت قد حان للذهاب إلى العمل ومحاربة العدوى، ولكن بعد ذلك يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب، بعد كل شيء، يركز جسمك طاقته على محاربة الفيروس، حتى لو كنت لا تستطيع اكتشافه".

صداع الرأس

ثاني أكثر الأعراض شيوعًا هو الصداع، حيث تم الإبلاغ عنه في 53%، إذا كان لديك أطفال صغار، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانوا يعانون من الصداع.

ويسرد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، أيضًا الصداع رسميًا كأحد أعراض فيروس كورونا عند الأطفال.

وقالت البروفيسور آن ماكجريجور إن الأطفال غالبًا ما يصابون بألم في المعدة في نفس الوقت، وتنصح الآباء بسؤال أطفالهم عما إذا كانت رؤوسهم تؤلمهم إذا اشتكوا من التهاب في المعدة.

حمى

الحمى هي إحدى العلامات التحذيرية لدى البالغين، لكنها أصابت أيضا 49٪ من الأطفال، وتُحسب درجة الحرارة المرتفعة على أنها 37 درجة مئوية أو أعلى.

ومع ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يشعر بالبرودة حتى تنخفض درجة الحرارة وتتوقف عن الارتفاع، يصف الناس هذا بأنه قشعريرة.

عند حدوث عدوى، سيشن الجهاز المناعي هجومًا لمحاولة إزالة السبب، ارتفاع درجة حرارة الجسم هو جزء طبيعي من هذا التفاعل.

التهاب الحلق

38 بالمائة من الأطفال أصيبوا بالتهاب في الحلق، وهو عادة ما يكون علامة على وجود عدوى فيروسية، ويمكن أن يكون من أعراض البرد أو الأنفلونزا، وكذلك أيضًا مرض كوفيد -19.

التهاب الحلق هو المصطلح العام لأي حالة يشعر فيها الحلق بالخدش والألم.

فقدان الشهية

أفاد حوالي 35 في المائة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا بأنهم يعانون من فقدان الشهية، وفقًا للأطباء، فإن الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد هم الأكثر عرضة لتجربة هذا.

ينصح الخبراء بمحاولة تقسيم الطعام إلى أجزاء أصغر وإطعامهم القليل.

فقدان الشهية يعني أن الشخص ليس لديه نفس الرغبة في تناول الطعام كما اعتاد.

تشمل علامات انخفاض الشهية عدم الرغبة في تناول الطعام وفقدان الوزن غير المقصود وعدم الشعور بالجوع بغض النظر عن الوقت من اليوم.

في الواقع، فكرة تناول الطعام قد تجعل الشخص يشعر بالغثيان، وكأنه قد يتقيأ بعد الأكل.