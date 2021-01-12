نقص فيتامين "ب 12": احذر هذا المرض يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الضعف والإرهاق والدوار ومشاكل في الجهاز الهضمي، لكن احذر قد لا يزال جسمك يكافح للحصول على ما يكفي من الفيتامين إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة، فما هو؟

وفقا لصحيفة "express"، الذئبة هي حالة صحية طويلة الأمد يمكن أن يصعب تشخيصها على المهنيين الطبيين، إذا كان لديك، فقد يكون أحد الآثار الجانبية هو نقص فيتامين ب 12.

ومرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث تكون الاستجابة المناعية للجسم مفرطة النشاط، ونتيجة لذلك، يهاجم الجسم الأنسجة السليمة، وتشمل الأعراض التهاب وتورم، ويؤثر المرض على الجسم كله، بما في ذلك الأعضاء والمفاصل.

أثناء النوبة المرضية، يكون لمرض الذئبة مجموعة واسعة من الأعراض، والتي تشمل:

إعياء.

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

ألم أو انتفاخ في المفاصل والعضلات.

تورم في الساقين أو حول العينين.

تورم الغدد أو العقد الليمفاوية.

طفح جلدي نتيجة نزيف تحت الجلد.

قرحة الفم.

الحساسية من الشمس.

الحمى.

الصداع.

ألم في الصدر عند التنفس العميق.

تساقط الشعر غير العادي.

أصابع أرجوانية أو شاحبة بسبب البرد أو الإجهاد.

التهاب المفاصل.

يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى التهاب الكلية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم في الصدر وصعوبات في التنفس.

ويمكن أن يحدث نقص في التشخيص لأن علامات وأعراض مرض الذئبة غير محددة.

وأشار WebMD إلى أن الذئبة يمكن أن تزيد من خطر نقص فيتامين ب 12.

فيتامين ب 12 مسؤول عن مساعدة الجسم على إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى الأعراض التالية:

ضعف أو تعب أو دوار.

خفقان القلب وضيق في التنفس.

جلد شاحب.

لسان ناعم.

إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات.

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي.

فقدان البصر.

مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.

في النهاية، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم.

كيفية علاج مرض الذئبة

على الرغم من عدم وجود علاج، أشار Medical News Today، إلى أنه يمكن إدارة الأعراض عن طريق الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاستفادة من العلاج بالحرارة والبرودة مفيدًا، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إن أمكن.

كيفية علاج نقص فيتامين ب 12

يشجع WebMD على إعطاء فيتامين B12 من قبل فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان جسمك يكافح لامتصاص الفيتامين.

هناك أسباب أخرى قد يعاني منها الشخص لامتصاص فيتامين ب 12، مثل التهاب المعدة الضموري، وفقر الدم الخبيث، ومرض الاضطرابات الهضمية.

ما هو التهاب المعدة الضموري؟

أوضح ميديكال نيوز توداي، أن التهاب المعدة الضموري هو التهاب طويل الأمد في المعدة، عادة ما تكون ناتجة عن عدوى بكتيرية بعدوى هيليكوباكتر بيلوري، وعادة لا تظهر أي أعراض في بدايتها.

إذا تُركت دون علاج، فقد تتطور تقرحات في المعدة، إلى جانب ألم في المعدة، وغثيان، وقلة الشهية، وفقدان غير مقصود للوزن.

يشمل العلاج استخدام المضادات الحيوية، ويتوقع الشفاء التام.

ما هو مرض الاضطرابات الهضمية؟

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن مرض الاضطرابات الهضمية هو المكان الذي يهاجم فيه الجهاز المناعي أنسجة الجسم عند تناول الجلوتين.

نتيجة لذلك، تتضرر القناة الهضمية مما يؤدي إلى صعوبات في امتصاص التغذية.

تشمل أعراض الداء البطني الإسهال وآلام البطن والانتفاخ.

يوجد الجلوتين في:

المعكرونة.

الكيك.

حبوب الإفطار.

معظم أنواع الخبز.

بعض الوجبات الجاهزة.

لا يوجد علاج، ولكن اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يساعد في السيطرة على الأعراض.