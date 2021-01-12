ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأحمر يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفلفل الأحمر من الخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم، وتساعد على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة بعض الأمراض.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، العديد من الفوائد الغذائية للفلفل الأحمر عند تناوله يوميا، وفقا لما جاء في موقعي "healthline" و"webmd":

- إنقاص الوزن

يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، نظرا لاحتوائه على الكابسيسين الذي يجعلك تشعر بالحرارة، ومن ثم تستهلك السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة، كما تشير العديد من الدراسات أن الكابسيسين يساعد أيضا في تقليل من الجوع والشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، يساعد في تعزيز قدرة الجهاز الهضمي على مقاومة التهابات المعدة، وإفراز الإنزيمات إلى المعدة، ويُحسن من عملية الهضم ويجعله يعمل بسلاسة.

- خفض ضغط الدم

عند تناول الفلفل الأحمر يوميا فأنت تجعل صحتك أفضل، نظرا لأنه يساعد على التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

- امتصاص الحديد

يساعد فيتامين ج في الفلفل الأحمر في تكوين الكولاجين والغضاريف والعضلات والأوعية الدموية، وذلك من خلال امتصاص الحديد في الجسم.

- التقليل من مرض الصدفية

تعتبر الصدفية من أمراض المناعة الذاتية التي تظهر على شكل بقع من الجلد الأحمر والحكة والقشرة، لذا يمكن لمسحوق الفلفل الأحمر الذي يحتوي على الكابسيسين التقليل من مرض الصدفية.

- التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان

أوضحت الدراسات أن الكابسيسين يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية بل ويتسبب في موت الخلايا للعديد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان البروستاتا والبنكرياس والجلد.

- تقوية الجهاز المناعي

بسبب محتواها العالي من فيتاميني "ج" و"سي"، يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز من قوة الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات والعدوي، كما له تأثير مضاد للالتهابات.

- تحسين صحة العين والجلد

يوفر فيتامين أ وبيتا كاروتين في الفلفل الأحمر دعمًا جيدًا لصحة عينيك وتحسين الرؤية، كما أن فيتامين أ مفيد أيضًا في دعم خلايا الجلد وشفاء الجروح وتعزيز نمو خلايا الدم البيضاء.

- يعزز صحة القلب

يساهم في تحسين الدورة الدموية والتقليل من الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم.