رحلة المرأة في البرلمان.. «هن المرفوضة» تترأس جلسة النواب بعد 70 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل نحو 70 عامًا، وقفت المرأة المصرية على أعتاب البرلمان تطالب بحقها في الترشح والانتخاب، تخوض حروبا فكرية وسياسية، تطالب بما أقره الدستور، ومنعته عقول لا تؤمن غير بشكل محدد للسيدة داخل المجتمع، لا تصل إلى مرتبة صناع القرار، لم تنتصر حينها، لكن القضية استمرت والنضال تواصل حتى وصلت في برلمان 2021 لتترأس الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب 2021، وهي النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنًا، ويزيد من الشكل الاستثنائي لهذه الدورة، وجود 162 سيدة للمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي، منهن 148 نائبة منتخبة على المقاعد الفردية والقائمة، و14 نائبة معينة.

9 نائبات قدمن أوراقهن للترشح وتأمين قيمته 150 جنيها عام 1952

بالعودة إلى فبراير 1962 كان هناك 9 سيدات يخضن حربًا لتمكينهن من الترشح والانتخاب في مجلس النواب المصري، بناء على إعلان الهلالي باشا عزم حكومته على إجراء انتخابات برلمانية جديدة في فبراير 1952، ورصد أرشيف الصحافة المصرية عن جريدة المصور وفق تأريخ المؤرخ جمال بدوي، مبادرة عدد من رائدات النشاط النسائي بتقديم أوراق ترشيحهن لمجلس النواب، والتي كانت مشفوعة بقيمة التأمين وقدرها 150 جنيها.

الدكتورة درية شفيق تصدّرت النساء.. ومحافظ القاهرة رفض الأوراق

الدكتورة درية شفيق رئيس اتحاد بنت النيل، كانت متصدرة للكوكبة النسائية، واختارت الترشح في دائرة عابدين، إلا أنّ محافظ القاهرة محمد كامل القاويش بك ردَّ إليها الأوراق والتأمين ومعهما خطاب اعتذار بأنّ قانون الانتخاب ينص على أنّ حق الانتخاب والترشيح مقصور على الذكور، وهو رد لم يقتنع به اتحاد بنت النيل، معلنين عزمهن على رفع الأمر إلى مجلس الدولة، وحجته أنّ الدستور نص على المساواة بين المصريين جميعا في الحقوق والواجبات ومخالفة قانون الانتخاب للدستور، وأنّ الدستور هو الأولى بالتنفيذ لأنّه «الأصل» والقانون «فرع».

دوائر المرشحات من عابدين وفم الخليج حتى الرمل والعطارين بالإسكندرية

درية شفيق مرشحة عابدين كانت حاصلة على الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون، متزوجة بالدكتور نور الدين رجائي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة فؤاد، كانت مفتشة في وزارة المعارف واستقالت للتفرغ للنهوض بالمرأة، وكانت صحفية تصدر 3 مجلات، وكان على شاكلتها جميع المرشحات في دوائر المعادي وفم الخليج ودسوق ومصر الجديدة، المنشية بالإسكندرية ومحلة روح والرمل بالإسكندرية والعطارين بالإسكندرية.

أحلام مرشحات فبراير 52 تتحقق في برلمان 56 بسيدتين

ورغم ذلك لم تتحقق أحلام المرأة المصرية في أن تحصل على حق الانتخاب والترشيح، بعد تراجع الهلالي باشا عن القرار بإجراء الانتخابات وأعيدت الأوراق والتأمينات إلى صحباتها، وظلت قضية الحقوق السياسية للمرأة في طور التعليق حتى اندلعت ثورة 23 يوليو 1952 وصدر دستور 1956، وتضمن لأول مرة حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية وفي أول انتخابات لمجلس الأمة في يوليو 1957 ونجحت أول سيدتين بالالتحاق بالمجلس هما الراحلتان أمينة شكري وراوية عطية.

ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان 26.5% من 2000 لـ 2021

وفي تقرير إحصائي عن عدد أعضاء مجلس النواب في الفترة من عام 2000 وحتى برلمان 2021، كشف عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة لـ 148 مقعد في البرلمان الحالي بنسبة 26.5% من الأعضاء المنتخبين، مقابل 11 مقعدا في برلمان 2000/2005 بنسبة 2.42% من أعضاء البرلمان.

سيدة تترأس الجلسة الإجرائية لـ2021 مع أكبر تمثيل نسائي في تاريخ النواب

وتنعقد اليوم جلسة إجرائية ليبدأ مجلس النواب الفصل التشريعى الثاني، بحضور 593 نائبًا، من إجمالي 596 نائبًا، لوفاة 3 نواب عقب إعلان فوزهم في الانتخابات البرلمانية، وكان شعار أول مرة هو عنوان برلمان 2021، إذ ينعقد وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة للمجلس للوقاية من فيروس كورونا المستجد بتحقيق التباعد الاجتماعي بين النواب، من خلال تناوب الحضور لأداء النواب لليمين الدستورية.

وترأس الجلسة امرأة للمرة الأولى، وهي النائبة فريدة الشوباشي لكونها أكبر الأعضاء سنًا، كما أنّه أكبر وجود للنساء تحت قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ العمل النيابي بـ162 سيدة.