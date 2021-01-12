منار سامي تعلق على حبسها بآية قرآنية.. ومتابعوها: ندعيلك إزاي باللبس ده (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بكلمات معدودات، علقت البلوجر منار سامي، على صدور حكم ضدها من محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، بالحبس لمدة عام واحد، في القضية رقم 4209 لسنة 2020، الخاصة بإيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، لصالح المحامي مينا ناجي نعيم، وكيل المواطن أحمد كمال.

استعانت البلوجر بجزء من آية قرآنية، للتعليق على الحكم ضدها، قائلة: «قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنا.. دعوة حلوة من القلب ليا»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز ال 20 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: «عايزين ندعيلك إزاي باللبس ده ووقفتك بالمنظر ده»، و«لازم تغيري من طريقة حياتك اللي بتجبلك المشاكل علشان ندعيلك»، و«الناس اللي بتنتقدها.. أنتم عايشين معاها علشان تعرفوا هي بتعلم أيه وبتصلي ولا لأ.. بلاش تدخلوا في حياة الناس وتحكموا عليها».

من هي البلوجر منار سامي؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن منار سامي، عقب الحكم ضدها بالحبس.

- قالت منار سامي إنها «بلوجر» لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2019.

- يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقارب 371 ألف شخص.

- سبق وأن أعلنت عن مشاركتها في فيلم «اركب تريند»، من بطولة مجموعة من الممثلين الشباب، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

- أعلنت منار أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم باسم «فرقة المحترفين».

- تتابع البلوجر الشابة 128 شخص فقط عبر «إنستجرام»، تنوعت بين الفنانين ولاعبي كرة القدم و"بلوجرز"، من بينهم محمد رمضان، محمد رشاد، وهنا الزاهد وأحمد الشبكشي.

- أعلنت منار سامي عن إقامتها دعوى قضائية ضد طليقها، تتهمه فيها بنشر صور جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من الحصول على حضانة طفلتيهما «لي لي».