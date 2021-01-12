6 خطوات بسيطة للحصول على بشرة نقية.. اتبعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

تتمنى الفتيات أن تكون بشرتهن دائما الأفضل، من دون مشكلات مثل حب الشباب أو الجفاف أو الحساسية أو غيرها، ولكي تحصلين على بشرة مثالية نقية وصافية، يجب عليكِ أن تعرفين نوع بشرتك للحصول على المنتج المناسب، بالإضافة إلى الرعاية والاهتمام بها.

وفي التقرير نستعرض لكِ خطوات العناية بالبشرة، حتى تكون نضرة ومشرقة، باتباع روتين معين وفقا لما أورد موقع "wikihow".

1- إزالة المكياج:

إذا كنتِ تضعين ميكاجا فيجب عليكِ إزالته قبل النوم، بوضع المزيل على قطن ومسح وجهك برفق حتى لا تتحسس بشرتك، مع الحرص على استخدام مزيل آخر يحتوي على نسبة من الزيوت لمنطقة العين، ونضعها على العين لمدة دقيقتين مع حركات دائرية بسيطة ثم نزيلها، ونكرر هذه الحركة مرة أخرى إذا تبقى آثار من المكياج، ثم غسل البشرة بالغسول المخصص لها.

2- تنظيف البشرة بالغسول:

يجب أن نغسل البشرة مرتين في اليوم بالغسول المناسب لها؛ مرة في الصباح قبل وضع المكياج وأخرى في الليل قبل الخلود إلى النوم.

وإذا شعرتي بأن بشرتك متعرقة في أثناء اليوم يمكنك تنظيف وجهك بماء دافئ وليس ساخنا حتى لا يسبب جفافا للبشرة أو يجعل مسامها متفتحة، ضعي الغسول على البشرة ودلكي في حركات دائرية لأعلى ثم قومي بإزالته بالماء الدافئ، وبعدها جففي البشرة بمنشفة نظيفة وبرفق.

3- التونر:

بعد تنظيف الوجه بالغسول يجب وضع التونر بمجرد تجفيف البشرة، لأنه يساعد على غلق مسام البشرة حيث نضع كمية صغيرة على قطعة قطنية ونمسح الوجه برفق، ونتجنبِ منطقة العين، لأنها منطقة حساسة.

ونترك التونر على بشرتنا حتى يجف ولا يحتاج إلى شطفة، إذا كانت بشرتك حساسة نستخدم تونر خالِ من الكحول.

4- ترطيب البشرة:

من الخطوات المهمة خصوصا في فصل الشتاء، لأن البشرة تتعرض إلى الجفاف بشكل كبير حتى لو كانت دهنية.

ضعي المرطب بعد امتصاص البشرة للتونر وباستخدام حركات دائرية لأعلى لأن هذه الطريقة تعمل على تقليل ظهور التجاعيد بشكل كبير، وإذا كانت عيناكِ منتفخة أو داكنة يمكن استخدام مرطب مخصص لمنطقة العين ونضعه برفق بحركات خفيفة.

5- تقشير البشرة:

يجب عمل تقشير للبشرة مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لأنه يزيل الجلد الميت، حتى تصبح البشرة نقيه وجاهزة لوضع الميكاج عليها دون أن يتكتل.

وتقشير البشرة يكون بحركات ناعمة وتجنبي الفرقك الشديد لأنه يمكن أن تتحسس البشرة، ولكن إذا كنتي تعانين من حب الشباب أو فرط التصبغ نجنبي استخدام المقشر.

6- واقي الشمس:

يمكن أن يسبب التعرض للشمس بشكل يومي، الشيخوخة المبكرة وتصبغات البشرة وظهور الحبوب في البشرة، لذلك يجب وضع واقي الشمس قبل مغادرة المنزل، حتى إذا كنت لن تظلين فترة طويلة في الخارج.

يجب أن نستخدم واقي الشمس بنسبة "SPF 30" فيما فوق، ونضعه قبل الخروج بخمسة عشر دقيقة، حيث يعد من الخطوات الأخيرة إذ يوضع بعد المرطب وقبل المكياج.

وبعد اتباع هذا الروتين ستحصلين على بشرة مثالية خالية من الحبوب والتصبغات، وناعمة ومشرقة ونضرة في فترة بسيطة، ولكن يجب اختيار المنتجات المناسبة لكل نوع بشرة.