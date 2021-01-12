الامارات | إصابة غوريلتين بـ«كوفيد-19» في حديقة بكاليفورنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة غوريلتين بـ«كوفيد-19» في حديقة بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الاثنين، في تحديث عبر الانترنت بخصوص جائحة فيروس كورونا، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييغو بكوفيد-19 بعد سقوطهما مريضتين، وإن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضاً.

وأضاف نيوسوم إنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.



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