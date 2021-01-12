مصري متزوج إيطالية في قرية بالفيوم: بتتكلم فلاحي وبتفاصل مع بياعين الخضار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال محمد جمال، المصري المتزوج من سيدة إيطالية تدعى «ديسيرية»، التي اعتنقت الإسلام وأطلقت على نفسها اسم «أمينة»، وتعيش معه بقرية في الفيوم، إنها أصبحت مثل السيدات المصريات وبعض الناس لا يصدقون أنها إيطالية، حيث إنها تفاصل مع بائعي الخضار في بعض الأوقات.

وأضاف «جمال» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أنه تعرف عليها فى مستشفى بإيطاليا، «هي كانت بتزور جدها، وكنت أراها في هذه المرات، وبعدها زاد التعارف أثناء المطر، حيث كانت تقف الحافلة، فعرضت عليها أن تستقل السيارة معي فوافقت، وعرف أنها جارته، وهذا الكلام حدث منذ عام 2006، وهي تتحدث العربية، وتعيش معي في الفيوم، وتتحدث أيضا بلهجة الفلاحين في قرية من قرى الفيوم».

رد فعل الناس

وأوضح «جمال»، «عندما نخرج أخفي عن الناس أنها إيطالية، ولكن عندما تتحدث يعرفون إنها أجنبية أو يظنون أنها (عبيطة)، وعندما يعلمون أنها أجنبية بينتقموا مني في الأسعار، وبدفع أسعار سياحية، وفي إحدى المرات اشتكى لي أحد بائعي الخضار من الفصال معه في الأسعار، وقال لي: (دي استحالة تكون إيطالية)، ولكن أكدت له ذلك».

زواج دون حفل زفاف

وتابع: «إحنا متزوجين منذ 15 سنة، وعلاقتها بأهلي جيدة جدا، رغم أن أهلي كانوا يرفضون الخطوة، ولم نقيم أي فرح (حفل زفاف) ولكن أنا وهي صممنا وهي دخلت الإسلام، وبعدها أهلي تقبلوا هذا الأمر، وهما هناك كارهيني علشان خدت بنتهم».

سعيدة بالوجود في مصر

من جانبها قالت السيدة أمينة، إنها تحب مصر وسعيدة بالوجود فيها، كما أنها تشتاق إلى إيطاليا، وبعد السفر إلى إيطاليا تشتاق إلى مصر، مشددة على أنها تستطيع عمل الوجبات المصرية مثل «صينية البطاطس»، و«الجلاش» وغيرها من الوجبات التي يتناولها المصريون في حياتهم اليومية، وتحب ارتداء «العبايات» المصرية.